Ce mâncăm după Paște: rețeta ușoară care îți „resetează” organismul după excese

După mesele bogate de Paște, pline de carne, ouă și deserturi, tot mai mulți români caută variante alimentare mai ușoare. Nutriționiștii recomandă rețete simple, echilibrate, care ajută digestia și readuc organismul la normal.
Sărbătorile pascale vin, de cele mai multe ori, cu excese alimentare greu de evitat. De la fripturi consistente până la cozonac și drob, mesele festive pot suprasolicita digestia. În zilele care urmează, este important să alegem preparate mai ușoare, bogate în fibre și nutrienți, dar sărace în grăsimi.
O soluție rapidă și sănătoasă este salata caldă de legume cu pui la grătar – o rețetă simplă, dar eficientă pentru „resetarea” organismului.
După consumul ridicat de alimente grase și proteine animale, organismul are nevoie de o perioadă de echilibrare. Specialiștii atrag atenția că mesele ușoare contribuie la reducerea senzației de balonare, oboseală și disconfort digestiv.
Legumele proaspete, proteinele slabe și hidratarea corespunzătoare sunt esențiale în această perioadă.
Ingrediente:
Mod de preparare:
Această rețetă este bogată în fibre, vitamine și proteine de calitate, dar are un conținut redus de grăsimi. Este ușor de digerat și oferă senzația de sațietate fără a încărca organismul.
În plus, preparatul poate fi adaptat în funcție de preferințe, fiind ideal atât pentru prânz, cât și pentru cină.
Pe lângă această salată, specialiștii recomandă:
Reducerea porțiilor și evitarea dulciurilor concentrate în această perioadă pot accelera revenirea la o stare de bine.
După Paște, organismul are nevoie de echilibru, nu de restricții drastice. Alegerea unor mese ușoare, precum salata caldă cu pui și legume, poate face diferența între disconfort și o revenire rapidă la energie și vitalitate.
de Anca Murgoci
