Ce mâncăm după Paște: rețeta ușoară care îți „resetează” organismul după excese

Sărbătorile pascale vin, de cele mai multe ori, cu excese alimentare greu de evitat. De la fripturi consistente până la cozonac și drob, mesele festive pot suprasolicita digestia. În zilele care urmează, este important să alegem preparate mai ușoare, bogate în fibre și nutrienți, dar sărace în grăsimi.

O soluție rapidă și sănătoasă este salata caldă de legume cu pui la grătar – o rețetă simplă, dar eficientă pentru „resetarea” organismului.

De ce avem nevoie de mese ușoare după Paște

După consumul ridicat de alimente grase și proteine animale, organismul are nevoie de o perioadă de echilibrare. Specialiștii atrag atenția că mesele ușoare contribuie la reducerea senzației de balonare, oboseală și disconfort digestiv.

Legumele proaspete, proteinele slabe și hidratarea corespunzătoare sunt esențiale în această perioadă.

Rețetă: salată caldă cu pui și legume

Ingrediente:

1 piept de pui

1 dovlecel

1 ardei gras

1 morcov

o mână de roșii cherry

salată verde sau baby spanac

1 lingură ulei de măsline

zeamă de lămâie

sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Pieptul de pui se condimentează și se gătește pe grătar sau într-o tigaie antiaderentă, fără ulei în exces.

Legumele se taie și se sotează ușor, timp de 5-7 minute, pentru a rămâne crocante.

Se amestecă legumele calde cu salata verde și roșiile.

Se adaugă puiul tăiat felii și se asezonează cu ulei de măsline și zeamă de lămâie.

Beneficiile preparatului

Această rețetă este bogată în fibre, vitamine și proteine de calitate, dar are un conținut redus de grăsimi. Este ușor de digerat și oferă senzația de sațietate fără a încărca organismul.

În plus, preparatul poate fi adaptat în funcție de preferințe, fiind ideal atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Ce alte alimente sunt recomandate

Pe lângă această salată, specialiștii recomandă:

supe de legume

iaurturi și chefir

fructe proaspete

pește la cuptor

Reducerea porțiilor și evitarea dulciurilor concentrate în această perioadă pot accelera revenirea la o stare de bine.

După Paște, organismul are nevoie de echilibru, nu de restricții drastice. Alegerea unor mese ușoare, precum salata caldă cu pui și legume, poate face diferența între disconfort și o revenire rapidă la energie și vitalitate.