Imagistica care pune diagnosticul înaintea biopsiei. Medicul Tudor Cipruț: Diagnosticul de tumoră deja este pus de noi / video

Invitat la DC Medical și DC News, medicul primar radiologie-imagistică medicală Tudor Cipruț a explicat cum tehnologia a schimbat radical rolul investigațiilor în oncologie. De la simple metode de confirmare, acestea au devenit instrumente esențiale de diagnostic și decizie terapeutică.

Imagistica, primul pas în diagnostic

„Se face biopsie după ce noi punem deja diagnosticul”, a afirmat medicul, subliniind că imagistica nu mai este doar orientativă.

Potrivit acestuia, rolul biopsiei s-a schimbat fundamental: „Nu pentru a confirma, ci pentru a rafina, pentru a ști exact, din punct de vedere histopatologic și, mai precis, imunohistochimic, ce fel de tumoră este.”

Astfel, medicii imagiști pot identifica deja tumora și extinderea acesteia, ceea ce permite inițierea rapidă a unui plan terapeutic.

Stadializarea, cheia tratamentului corect

Un alt rol esențial al imagisticii moderne este stadializarea oncologică.

„Nu numai diagnosticul de tumoră, ci stadializarea oncologică propriu-zisă se poate face prin PET-CT”, a explicat Tudor Cipruț.

Această etapă este crucială pentru oncologi, deoarece stabilește dacă pacientul:

poate fi operat

necesită tratament înainte de intervenție

sau nu mai este eligibil pentru chirurgie

Evoluția tehnologică, de la CT la PET-CT

Medicul a rememorat evoluția imagisticii în ultimele decenii:

introducerea CT-ului

apariția RMN-ului

dezvoltarea metodelor hibride, precum PET-CT

„Lucrurile merg mult înainte, tot timpul”, a punctat acesta.

Declarațiile medicului evidențiază o schimbare majoră în oncologie: imagistica nu mai este doar un instrument auxiliar, ci un pilon central în diagnostic și tratament. În multe cazuri, aceasta stabilește deja existența cancerului, iar biopsia vine doar să detalieze tipul exact al bolii.