Raportul de evaluare privind Directiva europeană pentru produse din tutun: Comisia nu ia în considerare strategia de reducere a riscurilor 

Comisia Europeană a publicat recent Raportul de evaluare a Directivei privind Produsele din Tutun (TPD) , documentul juridic care va sta la baza reglementărilor privind produsele din tutun și nicotină în Uniunea Europeană pentru următorul deceniu.

În teorie, ar trebui să fie o evaluare onestă a ceea ce a funcționat și ce poate fi îmbunătățit, consideră EU Reporter, într-un articol publicat pe această temă. Concluzia principală: fumatul la nivelul UE a scăzut cu 14% din 2012. Bruxelles-ul consideră acest lucru o realizare majoră, scrie Michael Landl, director al World Vapers Alliance, citat de EU Reporter.

Succesul Suediei sau al altor țări, ignorat

Raportul Comisiei menționează Suedia în contextul problemelor de aplicare a legii legate de snus în țările vecine, unde produsul este interzis și incidența fumatului este mai ridicată.

În schimb, Stockholm a anunțat recent că rata fumatului a scăzut la 3,7%, rezultat reușit nu prin interdicții sau tratându-și cetățenii ca pe niște persoane incapabile să ia decizii informate, ci permițând fumătorilor să treacă la alternative mai puțin dăunătoare, precum pliculețe cu nicotină, snus sau produse pentru vapat. Însă cea mai importantă scădere a fumatului din istoria modernă a Europei este redusă la o notă de subsol despre controlul frontierelor în Raportul Comisiei.

Raportul CE nu este o analiză științifică, ci un verdict politic

Tot în articol se menționează faptul că Raportul CE nu este o analiză științifică, ci un verdict politic în căutare de dovezi, care sunt adaptate sau ignorate dacă nu susțin concluzia dorită. Este oferit exemplul produselor pentru vapat, respinse ca alternativă la fumat, în ciuda celor mai solide analize independente care arată constant că este mai eficient decât terapiile clasice de substituție nicotinică. În mod similar, deși recunoaște că pliculețele cu nicotină expun utilizatorii la mult mai puține substanțe toxice decât țigările, Raportul le critică invocând riscurile de dependență.

Totodată, promovează fără rezerve mitul „efectului de cale către fumat”, în timp ce admite totuși că fumatul în rândul tinerilor din UE a atins cel mai scăzut nivel istoric – o contradicție evidentă, ignorată chiar de propriul document, se scrie în articolul citat.

Țările care au reușit să reducă incidența fumatului

Fiecare țară care a reușit să reducă incidența fumatului este tratată la fel în Raport, arată EU Reporter. Regatul Unit a redus ratele de fumat prin integrarea vapingului în strategia sa națională de sănătate. Republica Cehă și Grecia au făcut mai multe progrese în trei ani decât au reușit majoritatea țărilor UE într-un deceniu, adoptând reducerea riscurilor. Niciunul dintre aceste exemple nu este prezentat ca un succes demn de a fi replicat.

În România, Asociația Industriei de Vaping (AIV) a publicat recent un document de poziție prin care consideră că Raportul de evaluare al Comisiei Europene privind legislația în domeniul tutunului și nicotinei nu reflectă în mod adecvat experiențele și perspectivele numeroșilor consumatori adulți europeni care au renunțat la fumat folosind alternative cu risc redus. În cadrul consultării publice organizate de Comisie în 2023 pe această temă, 77% dintre cei aproximativ 24.000 de respondenți au arătat că produsele alternative ajută fumătorii adulți să facă tranziția de la țigări, însă această opinie larg împărtășită este tratată marginal.

Avertismentul lansat de Asociația Industriei de Vaping (AIV)

AIV avertizează că ignorarea acestor date și a contribuțiilor părților interesate riscă să ducă la politici dezechilibrate, care nu protejează mai bine sănătatea publică, afectează competitivitatea și pot alimenta piețele ilegale.

„Europa are nevoie de un cadru de reglementare care să țină cont de dovezile din lumea reală. Politicile eficiente de reducere a riscurilor asociate fumatului necesită recunoașterea rolului pe care produsele cu risc redus îl au pentru milioane de fumători adulți”, a declarat Ciprian Boboi, președintele AIV, organizația solicitând instituțiilor europene și autorităților naționale, inclusiv celor din România, să bazeze deciziile viitoare pe știință, bune practici și proporționalitate, nu pe alarmism și prejudecăți.

Raportul CE va constitui fundamentul juridic și politic pentru revizuirea Directivei privind Produsele din Tutun

Poziția AIV și recomandările sale vin în contextul în care acest raport va constitui fundamentul juridic și politic pentru revizuirea Directivei privind Produsele din Tutun. Potrivit EU Reporter, măsurile propuse precum noi interdicții ale aromelor și multiple restricții suplimentare asupra noilor produse se bazează pe o evaluare care a tratat cel mai de succes exemplu de reducere a riscurilor din Europa – cel al Suediei – drept o problemă de contrabandă.

Articolul din EU Reporter are o concluzie foarte clară: fumătorii adulți care caută o alternativă la fumat merită informații oneste despre riscurile relative ale diferitelor produse. Merită acces la alternativele care au ajutat milioane de oameni din Suedia, Regatul Unit și din alte țări să renunțe la fumat.

În schimb, Bruxelles-ul se pregătește să facă aceste alternative mai greu de accesat, mai scumpe și mai puțin atractive. Dacă revizuirea legislației va fi construită pe baza acestui raport, fumatul va rămâne o caracteristică permanentă a vieții europene pentru încă o generație. Suedia a demonstrat că există o cale mai bună. Din păcate, Comisia a decis pur și simplu că nu merită menționată.