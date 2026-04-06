DCNews Stiri Experimentul viral de pe Calea Victoriei. O tânără s-a închis 24 de ore într-o cameră și toți au privit ce s-a întâmplat
Data actualizării: 18:04 06 Apr 2026 | Data publicării: 17:55 06 Apr 2026

Experimentul viral de pe Calea Victoriei. O tânără s-a închis 24 de ore într-o cameră și toți au privit ce s-a întâmplat
Autor: Dana Mihai

Experimentul viral de pe Calea Victoriei s-a încheiat. O tânără care s-a izolat timp de 24 de ore într-o cameră pentru a-și testa concentrarea a tras primele concluzii după experiența intensă care a atras privirile trecătorilor.

"M-am închis 24 de ore pe calea pictoriei. Hello, sunt Bianca și în ultimul timp mi-am dat seama că irosesc foarte mult timp, îmi tot spun că vreau să lupt pentru visul meu și să fac cât mai multe chestii, dar real există foarte multe distrage. 

Și de aceea m-am hotărât ca azi să stau 24 de ore într-o cameră unde să fac doar asta, iar de fiecare dată când o să existe distrage, oxigenul din cameră o să scadă. Iar de fiecare dată când mă pun înapoi la treabă, oxigenul o să crească. 

Așa că dacă vreți să vedeți tot procesul ăsta, vă aștept aici pe pictoriei. Eu o să fiu aici 24 de ore pentru că ăsta este modul meu de "Continuă să lupți pentru visurile tale", a spus Bianca Tilici, pe Tiktok.

"În camera asta nu se întâmplă lucrurile oricum, oxigenul scade de fiecare dată când există distragere, mai exact când încep să scrollez pe telefon, dar nu vă impacientați pentru că el crește la loc de fiecare dată când mă pun să fac treabă, pentru că de asta sunt eu aici pe Calea Victoriei", a mai explicat tânăra.

"Cred că cel mai greu lucru aseara a fost să ignor oamenii din jur ca să pot să adorm, pentru că la un moment dat mă simțeam foarte privită, ca și cum fiecare mișcare e monitorizată, judecată. 

A fost greu să intru în starea aia de liniște ca să pot să adorm. Am reușit în cele din urmă, am dormit puțin, am dormit relativ ok, aș zice puțin strâmb. 

Am avut foarte multe gânduri când m-am pus la somn, mă simțeam foarte stresată. Toată lumea se uita la mine. Erau oameni care băteau în geam, cu toate că dormeam, adică... a fost greu. A trecut, m-am trezit. E destul de stresant, mi-e și greu să scriu, dar încerc să mă mobilizez și să facem ceva tare", a zis Bianca Tilici, pe Tiktok.

Experimentul s-a încheiat cu succes, iar tânăra a demonstrat că determinarea poate învinge orice distragere.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Donald Trump face anunțul așteptat de toată planeta / video / live
Publicat acum 22 minute
Criza carburanților: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol
Publicat acum 26 minute
Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Internațională a Romilor: „Diversitatea ne ajută să progresăm”
Publicat acum 36 minute
Patriarhia Română, anunț privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de Paști
Publicat acum 56 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 39 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 4 ore si 6 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Trump a respins ideea unui armistiţiu de 45 de zile / Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close