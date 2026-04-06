Experimentul viral de pe Calea Victoriei. O tânără s-a închis 24 de ore într-o cameră și toți au privit ce s-a întâmplat

"M-am închis 24 de ore pe calea pictoriei. Hello, sunt Bianca și în ultimul timp mi-am dat seama că irosesc foarte mult timp, îmi tot spun că vreau să lupt pentru visul meu și să fac cât mai multe chestii, dar real există foarte multe distrage.

Și de aceea m-am hotărât ca azi să stau 24 de ore într-o cameră unde să fac doar asta, iar de fiecare dată când o să existe distrage, oxigenul din cameră o să scadă. Iar de fiecare dată când mă pun înapoi la treabă, oxigenul o să crească.

Așa că dacă vreți să vedeți tot procesul ăsta, vă aștept aici pe pictoriei. Eu o să fiu aici 24 de ore pentru că ăsta este modul meu de "Continuă să lupți pentru visurile tale", a spus Bianca Tilici, pe Tiktok.

"În camera asta nu se întâmplă lucrurile oricum, oxigenul scade de fiecare dată când există distragere, mai exact când încep să scrollez pe telefon, dar nu vă impacientați pentru că el crește la loc de fiecare dată când mă pun să fac treabă, pentru că de asta sunt eu aici pe Calea Victoriei", a mai explicat tânăra.

"Cred că cel mai greu lucru aseara a fost să ignor oamenii din jur ca să pot să adorm, pentru că la un moment dat mă simțeam foarte privită, ca și cum fiecare mișcare e monitorizată, judecată.

A fost greu să intru în starea aia de liniște ca să pot să adorm. Am reușit în cele din urmă, am dormit puțin, am dormit relativ ok, aș zice puțin strâmb.

Am avut foarte multe gânduri când m-am pus la somn, mă simțeam foarte stresată. Toată lumea se uita la mine. Erau oameni care băteau în geam, cu toate că dormeam, adică... a fost greu. A trecut, m-am trezit. E destul de stresant, mi-e și greu să scriu, dar încerc să mă mobilizez și să facem ceva tare", a zis Bianca Tilici, pe Tiktok.

Experimentul s-a încheiat cu succes, iar tânăra a demonstrat că determinarea poate învinge orice distragere.