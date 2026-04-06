Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Internațională a Romilor: „Diversitatea ne ajută să progresăm”

Mesajul a fost prezentat de către Cristian Roşu, Consilier de Stat, Şeful Oficiului pentru Relaţii cu Cetăţenii, Departamentul Administraţie, Politici Publice şi Societate Civilă, în cadrul evenimentului OPRE GALA, organizat Agenţia Naţională pentru Romi şi Centrul Naţional de Cultură a Romilor, Romano Kher la Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Nicușor Dan: „La mulți ani comunității romilor!”

„Ziua Internaţională a Romilor şi Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunităţi care şi-a recâştigat libertatea în ciuda unor greutăţi istorice dramatice şi care, prin contribuţia sa specifică, îmbogăţeşte dialogul etnic şi cultural din ţara noastră.

O naţiune îşi atinge potenţialul atunci când reuşeşte să pună în valoare capacităţile tuturor cetăţenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toţii atunci când fiecare minoritate, fără a-şi pierde tradiţiile şi identitatea, este încurajată să se dezvolte şi să fie parte a unei societăţi care se maturizează şi se modernizează.

Sărbătoarea de astăzi ne reaminteşte cât de importantă este diversitatea, ca forţă care ne ajută să progresăm şi combatem prejudecăţile şi extremismul. Prin susţinerea şi integrarea romilor, prin programe şi iniţiative sociale, tinerele generaţii primesc o şansă la o viaţă mai bună.

S-au făcut paşi importanţi, din partea autorităţilor, de a găsi şi aplica soluţii adecvate pentru dificultăţile cu care se confruntă minoritatea romă. Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi de integrare profesională şi socială reală fără a garanta accesul egal al cetăţenilor romi la educaţie. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât şi al minorităţii, pentru a accelera schimbarea. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuşi să reducem semnificativ inegalităţile sociale şi economice.

În prezent, comunitatea romilor se poate mândri cu rădăcinile, dar şi cu rezilienţa sa, cu personalităţile sale recunoscute, în cultură şi artă, pe scenele importante ale lumii. În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic şi colaborarea. Cu empatie şi înţelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punţi solide. Avem cu adevărat şansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susţină creşterea României.

La mulţi ani comunităţii romilor din România!”, a transmis președintele României.