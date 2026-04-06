DCNews Stiri O fetiță a fost salvată de la orbire la doar 20 de zile: screening genomic record în Italia
Data actualizării: 21:07 06 Apr 2026 | Data publicării: 21:07 06 Apr 2026

O fetiță a fost salvată de la orbire la doar 20 de zile: screening genomic record în Italia
Autor: Alexandra Curtache

copil-bebelus_71663800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj

O fetiță născută în sudul Italiei a fost diagnosticată la timp cu o boală genetică rară care duce la orbire, datorită unui program inovator de screening genomic neonatal. Intervenția precoce îi poate salva vederea.

Un caz medical remarcabil din orașul Bari demonstrează impactul crucial al medicinei moderne asupra vieții pacienților încă din primele zile.

O nou-născută a fost salvată de la orbire totală la doar 20 de zile de la naștere, după ce medicii au identificat o mutație genetică severă înainte de apariția simptomelor.

Diagnostic în timp record: 20 de zile care au făcut diferența

Fetița, născută pe 24 februarie la Altamura, a fost supusă unui screening genomic neonatal în cadrul programului Genoma Puglia. Analizele au fost realizate la laboratorul de genetică medicală al Spitalului Di Venere, folosind tehnologii avansate de secvențiere.

Rezultatul a venit într-un timp record: doar 20 de zile, comparativ cu până la 6 luni în mod obișnuit. Această rapiditate a permis medicilor să intervină înainte ca boala să producă leziuni ireversibile.

O descoperire unică la nivel mondial

Cazul este considerat o premieră în literatura de specialitate. Medicii au identificat extrem de devreme două variante ale genei RPE65, responsabilă pentru afecțiuni grave precum retinita pigmentară.

Boala evoluează progresiv: începe cu dificultăți de vedere pe timp de noapte, continuă cu pierderea vederii periferice și poate duce, în stadii avansate, la orbire totală. În cazul acestei gene, defectul afectează direct funcționarea retinei.

Terapia există, dar timpul este esențial

Astăzi, medicina oferă o șansă reală prin terapia genică, capabilă să acționeze asupra cauzei bolii. Însă eficiența tratamentului depinde decisiv de momentul diagnosticului.

Intervenția înainte de apariția simptomelor poate păstra vederea, în timp ce diagnosticarea tardivă reduce considerabil șansele de recuperare.

De ce a fost inclusă gena în screening

Potrivit specialistului Mattia Gentile, director al departamentului de Genetică Medicală al Institutului Di Venere, regiunea Apulia are o incidență crescută a acestei patologii.

„Primul pacient tratat în Italia prin terapie genică, în 2019, provenea tot din această regiune și prezenta aceleași variante genetice”, a explicat acesta. După analizarea a peste 25.000 de nou-născuți, includerea genei RPE65 în screening s-a dovedit decisivă.

Un model pentru medicina viitorului

Programul Genoma Puglia, activ din aprilie 2025, oferă screening gratuit și universal tuturor nou-născuților din regiune. Cazul din Bari devine astfel un exemplu de bune practici la nivel internațional.

Pentru această fetiță, diagnosticul precoce nu a însemnat doar o veste medicală, ci șansa la o viață normală, cu vedere păstrată.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
O fetiță a fost salvată de la orbire la doar 20 de zile: screening genomic record în Italia
Publicat acum 8 minute
Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră
Publicat acum 36 minute
O țară afectată de incendii recurge la însămânțarea norilor pentru a salva rezervele de apă
Publicat acum 56 minute
Controversa amendamentelor SAFE: un joc aranjat în locul unei competiții reale
Publicat acum 1 ora si 7 minute
O boală „la fel de veche ca ciuma” revine cu un număr record de cazuri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 46 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 3 ore si 3 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 13 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close