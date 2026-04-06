Patriarhia Română, anunț privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de Paști
Data publicării: 18:30 06 Apr 2026

Patriarhia Română, anunț privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de Paști
Autor: Ioan-Radu Gava

Slujba de Inviere oficiata la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, cu participarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Slujba de Inviere. Sursa Foto: Agerpres

Patriarhia Română informează că și în acest an, Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă în țară de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, precizează, într-un mesaj publicat pe Facebook, că Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România.

„Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată și în acest an.

În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”.  Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

În aceeași seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

CITEȘTE ȘI                 -                Sfânta Lumină adusă din Ierusalim prin cursă specială: Patriarhia obține aprobare de zbor în regim restricționat

Aducerea și oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcașurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos.

La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută. 

Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv“, a precizat, pe Facebook, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

