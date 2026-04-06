PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan

Potrivit unor surse politice citate de B1TV, PSD ar fi de acord să nu mai dea premierul după rotativa de anul trecut dacă Partidul Național Liberal renunță acum la Ilie Bolojan. În plus, aceleași surse au precizat că PSD ar fi de acord să ofere mai multe ministere USR. Subiectul a fost comentat la B1TV de analistul politic Bogdan Chirieac, acesta precizând că ar fi vorba de o „concesie mare“ pe care PSD o face, prin faptul că nu mai cere „scoaterea USR, partidul lui Nicușor Dan, de la guvernare“.

„S-a făcut referendum în partid și a fost unanimitate pentru plecarea lui Ilie Bolojan. S-a mai auzit pe zvonuri că Nicușor Dan ar fi de acord cu numirea rapidă a unui alt premier de la PNL, fiindcă dacă domnul Bolojan se agață de putere, România intră cu totul într-o groapă, deoarece suntem dependenți de împrumuturi și probabil că toate instituțiile financiare vor fi reticente în a împrumuta România, plus reacția Bruxelles-ului“, a explicat Bogdan Chirieac.

De asemenea, analistul politic a precizat că, „dacă are loc o tranziție de catifea, Ilie Bolojan pleacă și președintele Nicușor Dan numește un alt premier - că e domnul Cătălin Predoiu, că e domnul Nazare - atunci nimeni nu se panichează“.

CITEȘTE ȘI - Înțelegere Nicușor Dan - PSD? Chirieac: "Dacă se confirmă, schimbarea va fi foarte rapidă"

Guvern minoritar condus de Ilie Bolojan și susținut de AUR

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac a evidențiat situația economică gravă în care se află România, după măsurile fiscal-bugetare luate de Ilie Bolojan în ultimul an, măsuri care au afectat extrem de grav capitalul privat autohton. Analistul politic a atras atenția că acest lucru ar putea avea efecte la alegerile parlamentare din 2028.

„Situația economică nu e deloc pozitivă, pentru că domnul Bolojan a făcut un lucru inimaginabil, a rupt coloana vertebrală a IMM-urilor din România. Faptul că a lovit atât de tare economia României va avea efecte pe termen mediu“, a spus analistul politic.

Despre posibilitatea unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, fără PSD, Bogdan Chirieac a precizat că poate fi posibil, dacă e „susținut din Parlament de AUR“, însă va crea „instabilitate profundă, iar imaginea lui Ilie Bolojan va avea de suferit“.

„Până acum, AUR era partid pro-rus și s-a făcut coaliția partidelor pro-europene ca să-i oprim pe ruși la graniță, ruși reprezentați de AUR, iar acum când ai nevoie, te duci la pro-ruși să te ajute ca să rămâi la putere?!“, a conchis Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox