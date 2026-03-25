Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, miercuri seara, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat scenariul înlăturării lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României și înlocuirea acestuia cu un al prim-ministru.

„PSD dorește să scape de domnul Bolojan și USR. Mâine, la Bruxelles, domnul Grindeanu și domnul Manda vor avea discuții privitoare la necesitatea schimbării domnului Ilie Bolojan. În același timp avem declarația lui Nicușor Dan și mesajul economic al lui Mugur Isărescu. Președintele a fost însă fără echivoc și a spus că actuala coaliție este condamnată să rămână la putere iar partidele să rămână împreună. Din câte înțeleg, domnul Nicușor Dan nu dorește schimbarea domnului Bolojan și nici ieșirea de la guvernare“, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu continui să cred că PSD ar dori să scape de Ilie Bolojan și de USR, dar nu cred că se va întâmpla ceva. Cred că va rămâne și Ilie Bolojan, și actuala coaliție, cu tot cortegiul de nenorociri care vin o dată cu domniile lor. România e total dependentă de împrumuturile externe și nu avem nimic „în cămară“ ca să facem față crizei actuale. Orice semnal de la Bruxelles, în sensul în care România a deviat, înseamnă sistarea împrumuturilor, care nici ele nu vor mai fi acordate, fiindcă am depășit țintele de deficit și am ajuns în această situație“, a mai precizat Bogdan Chirieac, adăugând că lucrurile se pot schimba dacă liderii PSD „se întorc de la Bruxelles“ cu un semnal pozitiv pentru schimbarea premierului.

Cu cine ar putea fi înlocuit Ilie Bolojan, dacă acesta va fi înlăturat de la șefia Guvernului

Bogdan Chirieac a fost în asentimentul ipotezei lui Ion Cristoiu, care a precizat că actualul premier va fi înlocuit cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

„Cred și eu că domnul Cătălin Predoiu ar fi foarte bun pentru funcția de premier, dar trebuie să-și dorească și dânsul această funcție. Am văzut că domnul Bolojan a vorbit de „aroganță politică“, dar mai arogant ca domnia sa este, cred, doar domnul Klaus Iohannis. Dacă mai stă în funcție are șanse să-l depășească“, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a mai precizat că „o grupare importantă din PNL, condusă de Hubert Thuma, nu-l mai sprijină pe Ilie Bolojan, dar, pe de altă parte, fără o pronunțarea directă a lui Nicușor Dan împotriva actualului premier, acesta nu va pleca din funcția de prim-ministru“.