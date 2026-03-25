DCNews Stiri Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Data publicării: 20:04 25 Mar 2026

Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan in parlamentul romaniei Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a dezvăluit numele liberalului care ar putea să-l înlcouiască pe Ilie Bolojan la șefia Guvernului, dacă Nicușor Dan îi va retrage sprijinul.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, miercuri seara, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat scenariul înlăturării lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României și înlocuirea acestuia cu un al prim-ministru.

PSD dorește să scape de domnul Bolojan și USR. Mâine, la Bruxelles, domnul Grindeanu și domnul Manda vor avea discuții privitoare la necesitatea schimbării domnului Ilie Bolojan. În același timp avem declarația lui Nicușor Dan și mesajul economic al lui Mugur Isărescu. Președintele a fost însă fără echivoc și a spus că actuala coaliție este condamnată să rămână la putere iar partidele să rămână împreună. Din câte înțeleg, domnul Nicușor Dan nu dorește schimbarea domnului Bolojan și nici ieșirea de la guvernare“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                  -                 Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum

„Eu continui să cred că PSD ar dori să scape de Ilie Bolojan și de USR, dar nu cred că se va întâmpla ceva. Cred că va rămâne și Ilie Bolojan, și actuala coaliție, cu tot cortegiul de nenorociri care vin o dată cu domniile lor. România e total dependentă de împrumuturile externe și nu avem nimic „în cămară“ ca să facem față crizei actuale. Orice semnal de la Bruxelles, în sensul în care România a deviat, înseamnă sistarea împrumuturilor, care nici ele nu vor mai fi acordate, fiindcă am depășit țintele de deficit și am ajuns în această situație“, a mai precizat Bogdan Chirieac, adăugând că lucrurile se pot schimba dacă liderii PSD „se întorc de la Bruxelles“ cu un semnal pozitiv pentru schimbarea premierului.

CITEȘTE ȘI              -              Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București

Cu cine ar putea fi înlocuit  Ilie Bolojan, dacă acesta va fi înlăturat de la șefia Guvernului

Bogdan Chirieac a fost în asentimentul ipotezei lui Ion Cristoiu, care a precizat că actualul premier va fi înlocuit cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

„Cred și eu că domnul Cătălin Predoiu ar fi foarte bun pentru funcția de premier, dar trebuie să-și dorească și dânsul această funcție. Am văzut că domnul Bolojan a vorbit de „aroganță politică“, dar mai arogant ca domnia sa este, cred, doar domnul Klaus Iohannis. Dacă mai stă în funcție are șanse să-l depășească“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Surse: Grindeanu și Manda, la Bruxelles să explice socialiștilor europeni necesitatea schimbării lui Bolojan

Analistul politic a mai precizat că „o grupare importantă din PNL, condusă de Hubert Thuma, nu-l mai sprijină pe Ilie Bolojan, dar, pe de altă parte, fără o pronunțarea directă a lui Nicușor Dan împotriva actualului premier, acesta nu va pleca din funcția de prim-ministru“.

acest articol reprezintă o opinie
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Publicat acum 21 minute
Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație
Publicat acum 23 minute
Lumea, în flăcări, ce ar trebui să facă România. Adrian Năstase, față în față cu Bogdan Chirieac, la DC News
Publicat acum 24 minute
Vești bune pentru locuitorii Sectorului 4: Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată și cetățenii vor primi sprijin financiar pentru combustibil
Publicat acum 37 minute
Amenzile din Sectorul 4 pot fi plătite online, în câteva minute
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Publicat acum 12 ore si 32 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26 Israelul extinde zona tampon, SUA cresc producția de rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
