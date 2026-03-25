Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București

Blocul Național Sindical acuză premierul Ilie Bolojan de „dispreț fără echivoc” față de dialogul social din România. Premierul i-a chemat la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social la aceeași oră la care sindicaliștii aveau programată o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Sindicaliștii, prin vocea liderului Costin Dumitru, susțin că gestul este „ostentativ, știind că întâlnirea cu Sorin Grindeanu fusese deja confirmată. Anunțul fusese publicat pe site-ul Camerei Deputaților”.

Solicitarea de reprogramare apare în contextul în care BNS și celelalte patru confederații sindicale reprezentative participă astăzi, de la ora 10:30, la o întâlnire cu liderul PSD. Subiectul a fost comentat de analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenție la România TV.

Ilie Bolojan a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu

"Domnul Ilie Bolojan a încercat, în loc să discute în mod real cu sindicatele, să-l umilească pe Sorin Grindeanu, care avea deja întâlnire la ora respectivă. Spre cinstea lor, sindicatele nu au dat curs acestui lucru și și-au respectat cuvântul. E vorba de un minim fair play politic aici. Dacă aveau întâlnire cu Grindeanu la ora 10:30, nu o pui și tu la 11:00, o pui la 13:00. Nimic nu este mai important acum decât să vorbești cu oamenii, ca să le explici măsurile pe care vrei să le iei. Dacă se merge pe tot felul de aroganțe, rezultatul va fi negativ pentru domnul Ilie Bolojan.

O aroganță continuă

Eu înțeleg că, din considerente interne și, mai ales, din considerente externe, dânsul e destul de sigur că își va păstra funcția de premier, chiar dacă PSD anunță că, la o săptămână după Paște, se sparg norii, iar din nori o să pice Ilie Bolojan înapoi pe pământul său la Oradea. Totuși, nu te porți așa cu oamenii. Aroganța asta continuă, pe care o afișează domnul Bolojan, nu are de-a face cu conducerea unei țări. Merge la o primărie, la un consiliu județean, mai ales dacă sunt oamenii mai îngăduitori și mai liniștiți, dar în București nu merge acest tip de aroganțe. La un moment dat, îți sare lumea în cap, dar, mă rog, și-n țară se întâmplă asta. România e mai mare decât un orășel sau un județ, să știți. Noi știm asta, dar domnul Bolojan uită mereu", a explicat Bogdan Chirieac.

