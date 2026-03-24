Abia din zilele următoare, agricultorii vor vedea cât vor plăti litrul de motorină, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în încheierea interviului cu ministrului Agriculturii, Florin Barbu, moment în care oficialul a răspuns că decizia ar trebui luată săptămâna aceasta, cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Însă, Bogdan Chirieac a lansat o ultimă întrebare: Propunerea dvs. pentru cupoane este luată în seamă? Este vorba despre cupoane care ar presupune ca agricultorii să achiziționeze fără TVA și fără acciză 78 de litri de motorină. Femierii din România, pentru 78 de litri de motorină la hectar, primeau 2,8 lei/litru pe motorină, acciză, dar era rambursată chiar și la 1 an distanță, dincolo de birocrație. În acest context, Florin Barbu a propus ca, pentru 78 de litri, fermierii să primească un tichet, emis de imprimeria națională. Cu acel tichet, să cumpere direct motorina fără acciză și fără TVA.

”De ce nu-l iei în seamă, că-l propune PSD?”

”Asta se va discuta, am dat-o la Ministerul de Finanțe, am arătat că nu are impact pe bugetul de stat, dar... la un moment dat... atât timp cât mă duc o dată, mă duc de două ori, am fost și a treia oară și le explic acest mecanism. Simplu, bineînțeles, că n-am inventat apa caldă. Atât timp cât vin cu un mecanism fără impact la bugetul de stat, de ce (nu-l iei în seamă n.r.) că-l propune PSD? Eu aici cred că sunt anumite orgolii” a spus Florin Barbu.

”A, și din cauza asta s-ar putea să-l respingă dl. Ilie Bolojan. Ăsta chiar ar putea fi motiv de ieșire de la guvernare” a remarcat Bogdan Chirieac.

”Au o frustare”

Ministrul Agriculturii a insistat: ”Păi eu vin, ca agricultor, probabil sunt PSD, dl. Ivan vine pe parte de minister al Energiei - tot PSD. Probabil că, la un moment dat, în loc să facem un lucru bun, pentru că eu n-am venit cu un populism, n-am îmbrăcat măsura propusă politic, eu am venit cu această măsură într-un moment de criză, prin care să ajut o industrie. Se pare că, la nivel de coaliție, totul se vede politic. Probabil că dacă noi venim, de la PSD, cu anumite măsuri, mecanisme, pe care pe propunem... probabil au și o frustrare, politic”.

”Eu, în locul ministrului de Finanțe, al premierului, aș fi fericit. Nu o zic eu, ca ministrul al Agriculturii, ieși tu și spune: fermierii, de mâine, pentru 78 de litri vor primi niște cupoane prin care vor achiziționa fără TVA și fără acciză motorina pentru agricultură. Nu trebuie să o prezint eu. Dar tu, ca responsabil și conducător în Guvern, când vine un ministru la tine și-ți propune, nu poți să spui- Bă, e bun, mecanismul ăla, hai, mă, să-l dăm? E un moment de criză, trebuie să luăm anumite măsuri, toate statele au luat. Noi suntem întârziați mereu, noi luăm la o lună după ce toate statele au luat măsuri” a conchis Florin Barbu.