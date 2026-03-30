DCNews Stiri USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Data actualizării: 13:14 30 Mar 2026 | Data publicării: 13:10 30 Mar 2026

USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Autor: Ioan-Radu Gava

Vot Parlament - INQUAM_Photos_Malina_Norocea (3) Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Având în vedere tensiunile din coaliție și amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare, USR nu ar exclude un guvern minoritar cu PNL susținut de AUR din Parlament.

Potrivit surselor Realitatea Plus, USR și PNL au în vedere un guvern minoritar susținut din Parlament de AUR, scenariu care ar legitima partidul lui George Simion și, potrivit lui Bogdan Chirieac, l-ar face mai „pro-occidental decât PSD“.

„N-am nicio îndoială că USR și Ilie Bolojan nu ar încerca să facă un Guvern minoritar susținut de AUR din Parlament. Dar asta nu înseamnă că AUR nu poate primi niște secretari de stat, clar va fi o negociere“, a punctat analistul politic.

Acesta a arătat un paradox legat de partidul lui George Simion, care până de curând era etichetat de USR drept pro-rus și anti-occidental.

„Dacă îi întrebai acum șase luni, AUR era partid pro-rus și anti-occidental, dar în momentul în care îi susține pe ei la guvernare va deveni mai pro-occidental decât PSD, a punctat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                  -                Momentul în care România se putea prăbuși. Bogdan Chirieac: Dacă nu era acest om...

Ilie Bolojan, în campanie pentru alegerile prezidențiale din 2030?

În condițiile în care va părăsi fotoliul de premier, Ilie Bolojan se va concentra pe alegerile prezidențiale din 2030, unde ar dori să candideze pentru a-i lua locul lui Nicușor Dan. Această ipoteză pare susținută, potrivit lui Bogdan Chirieac, și de atacurile pe care susținătorii lui Ilie Bolojan le fac la adresa actualului președinte.

„În momentul în care va fi expulzat din scaunul de premier, dacă se va întâmpla așa ceva - eu încă nu sunt convins -  domnul Bolojan va încerca să anunțe că el a salvat țara și probabil în 2028 își va face partid și va fi candidat la prezidențiale în locul lui Nicușor Dan. Imaginea asta de inflexibil o mai avea Theodor Stolojan, acum 30 de ani, dar e o diferență uriașă între cei doi, pentru că Stolojan mai știa și economie și era un tip popular.

CITEȘTE ȘI              -              Sondaj CURS, topul partidelor: PSD, 24% şi PNL, 16%

La fel încearcă Ilie Bolojan să fie în aceste momente, să se prezinte ca un tip intransigent. În plus, e și o propagandă foarte bine orchestrată pe rețelele sociale, unde cei de la USR sunt magistrali, în care tot ce face Bolojan e bine, tot ce fac toți ceilalți e rău, inclusiv Nicușor Dan. E un embrion de campanie prezidențială încă de acum, deși abia a trecut un an din mandatul lui Nicușor Dan“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Sucul de țelină: băutura-minune sau doar un mit? Ce spun, de fapt, specialiștii
Publicat acum 9 minute
Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D
Publicat acum 16 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 16 minute
Simularea la Matematică: Subiecte, dificultate și rezultate. Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, invitată la DC Edu
Publicat acum 21 minute
Miniștrii Energiei din UE caută soluții comune pentru criza provocată de războiul din Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Un specialist avertizează persoanele care își lasă telefonul la încărcat peste noapte
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
