DCNews Stiri Momentul în care România se putea prăbuși. Bogdan Chirieac: Dacă nu era acest om...
Data actualizării: 20:10 29 Mar 2026 | Data publicării: 20:10 29 Mar 2026

Momentul în care România se putea prăbuși. Bogdan Chirieac: Dacă nu era acest om...
Autor: Ioan-Radu Gava

politician_86111400 Foto Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre momentul în care România a fost aproape să se prăbușească economic.

E vorba despre perioada dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din 2025, când, după turul 1, euro a avut o creștere și guvernatorul BNR a intervenit pentru a tempera tendința.

„Prețurile la alimente vor crește cât va permite puterea de cumpărare. Vă asigur că dacă puterea de cumpărare scade - și a scăzut - scade nivelul de trai. Dar nivelul de trai scade fiindcă așa am votat. Frate, hai să ne asumăm, că la fiecare rând de alegeri le spunem oamenilor să voteze cu mintea, să analizeze etc“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Chirieac, pe înțelesul tuturor: România e ca un avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă și schimbi pilotul Bolojan, nu mai poți evita prăbușirea

„Păi știți când începuse să crească cursul leu - euro și la fel crescuse prețul benzinei și toată lumea zicea: 'Aveți grijă cu cine votați, că o să se întâmple să ajungem la 7 lei pentru un euro!'“, a spus jurnalista Violeta Romanescu.

„Dacă nu era bătrânul (n.r. sens figurativ) Mugur Isărescu la comandă, ne prăbușeam între turul 1 și turul 2. Dacă nu era bătrânul Isărescu...“, a spus Bogdan Chirieac.

„Ziceți?“, a insistat Violeta Romanescu.

„Vai de mine! Dacă nu erau rezervele Băncii Naționale a României și știința lui de carte, prestigiul internațional și faptul că poate să dea un telefon la Washington și să vină de acolo 10 miliarde, pe cuvântul lui de onoare... Atunci am pierdut 15 miliarde de euro. Acum i-am recuperat. E o informație publică. Era vorba de euro la 6-7 lei, despre ce vorbim?!“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
mugur isarescu
bnr
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Sondaj CURS, topul partidelor: PSD, 24% şi PNL, 16%
Publicat acum 59 minute
Momentul în care România se putea prăbuși. Bogdan Chirieac: Dacă nu era acest om...
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătorită la Muzeul „Casa Romanței” 
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Benjamin Netanyahu clarifică interzicerea intrării Patriarhului latin al Ierusalimului în Biserica Sfântului Mormânt
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Doar 13 țări din lume respiră aer sănătos, potrivit OMS: Trei dintre ele sunt în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 32 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Invazie de insecte în București! Blocuri acoperite în Sectorul 6 / foto
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Benjamin Netanyahu clarifică interzicerea intrării Patriarhului latin al Ierusalimului în Biserica Sfântului Mormânt
Publicat acum 11 ore si 51 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 30 martie - 5 aprilie 2026
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
