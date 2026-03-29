Momentul în care România se putea prăbuși. Bogdan Chirieac: Dacă nu era acest om...

E vorba despre perioada dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din 2025, când, după turul 1, euro a avut o creștere și guvernatorul BNR a intervenit pentru a tempera tendința.

„Prețurile la alimente vor crește cât va permite puterea de cumpărare. Vă asigur că dacă puterea de cumpărare scade - și a scăzut - scade nivelul de trai. Dar nivelul de trai scade fiindcă așa am votat. Frate, hai să ne asumăm, că la fiecare rând de alegeri le spunem oamenilor să voteze cu mintea, să analizeze etc“, a spus Bogdan Chirieac.

„Păi știți când începuse să crească cursul leu - euro și la fel crescuse prețul benzinei și toată lumea zicea: 'Aveți grijă cu cine votați, că o să se întâmple să ajungem la 7 lei pentru un euro!'“, a spus jurnalista Violeta Romanescu.

„Dacă nu era bătrânul (n.r. sens figurativ) Mugur Isărescu la comandă, ne prăbușeam între turul 1 și turul 2. Dacă nu era bătrânul Isărescu...“, a spus Bogdan Chirieac.

„Ziceți?“, a insistat Violeta Romanescu.

„Vai de mine! Dacă nu erau rezervele Băncii Naționale a României și știința lui de carte, prestigiul internațional și faptul că poate să dea un telefon la Washington și să vină de acolo 10 miliarde, pe cuvântul lui de onoare... Atunci am pierdut 15 miliarde de euro. Acum i-am recuperat. E o informație publică. Era vorba de euro la 6-7 lei, despre ce vorbim?!“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.