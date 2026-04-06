O boală „la fel de veche ca ciuma” revine cu un număr record de cazuri

Data actualizării: 20:06 06 Apr 2026 | Data publicării: 20:06 06 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

salon spital Sursa foto: Freepik, @DC Studio

Tifosul, o boală „la fel de veche ca ciuma” a determinat autoritățile sanitare să emită o avertizare în statul California.

Potrivit Departamentului de Sănătate Publică al județului Los Angeles, în întregul stat a fost raportat un număr record de cazuri de tifos transmis de purici.

Numărul cazurilor înregistrate în California în 2025 se ridică la 277, dintre care 165 provin din județul Los Angeles. De ce este aceasta o problemă?

Ce este tifosul transmis de purici?

Tifosul transmis de purici este o boală care există de sute de ani, un om de știință declarând pentru SFGate că este „la fel de veche ca ciuma”.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, tifosul transmis de purici este cauzat de o bacterie cunoscută sub numele de Rickettsia typhi.

Citește și: Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”

Boala se răspândește atunci când un purice mușcă un animal infectat, cum ar fi șobolani, pisici și oposumi, ceea ce face ca puricele să rămână infectat pentru tot restul vieții.

Atunci când o purice infectată mușcă o persoană, aceasta lasă în urmă și excremente care conțin bacterii; acestea pot pătrunde în fluxul sanguin atunci când persoana se scarpină la locul mușcăturii, ducând la infectare.

Transmiterea se poate produce și în cazul în care bacteriile intră în contact cu ochii sau dacă o persoană inhalează excrementele puricilor.

Simptomele tifosului transmis de purici includ:

  • Febră și frisoane
  • Dureri de corp
  • Dureri de cap
  • Pierderea poftei de mâncare
  • Greață
  • Vărsături
  • Dureri de stomac
    Erupții cutanate
  • Tuse

Tifosul transmis de purici nu se poate transmite de la o persoană la alta.

În unele cazuri, boala poate fi gravă, oficialii de la Sănătatea Publică din județul Los Angeles menționând că nouă din zece persoane infectate au fost spitalizate. Cu toate acestea, decesele sunt rare.

Cazurile au inclus o gamă largă de vârste, de la o persoană de 85 de ani până la un copil de un an.

Datorită progreselor medicinei moderne, tifosul transmis de purici este tratat de obicei cu antibiotice.

Cum se poate limita răspândirea tifosului transmis de purici?

În urma creșterii bruște a numărului de cazuri, autoritățile din domeniul sănătății publice au emis o avertizare, reamintind populației măsurile necesare pentru a evita o creștere continuă a infecțiilor.

„Tifosul transmis de purici poate provoca boli grave, dar poate fi prevenit prin măsuri simple”, a declarat într-un comunicat dr. Muntu Davis, responsabilul cu sănătatea publică din județul Los Angeles. „Având în vedere că numărul de cazuri a atins un nivel record și că majoritatea necesită spitalizare, este esențial ca oamenii să ia măsuri simple chiar acum, cum ar fi utilizarea regulată a produselor împotriva puricilor pentru animalele de companie, evitarea contactului cu animalele fără stăpân și împiedicarea animalelor sălbatice să locuiască în sau în jurul locuințelor lor.”

Printre principalele tactici de prevenire se numără:

  • Tratarea animalelor de companie cu medicamente eficiente împotriva puricilor;
  • Spălarea așternuturilor animalelor de companie și aspirarea regulată a locuinței;
  • Evitarea mângâierii sau hrănirii animalelor fără stăpân;
  • Îndepărtarea gunoiului din exteriorul locuinței pentru a descuraja vizitatorii și astuparea găurilor prin care pot pătrunde rozătoarele.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
O fetiță a fost salvată de la orbire la doar 20 de zile: screening genomic record în Italia
Publicat acum 8 minute
Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră
Publicat acum 36 minute
O țară afectată de incendii recurge la însămânțarea norilor pentru a salva rezervele de apă
Publicat acum 56 minute
Controversa amendamentelor SAFE: un joc aranjat în locul unei competiții reale
Publicat acum 1 ora si 7 minute
O boală „la fel de veche ca ciuma” revine cu un număr record de cazuri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 46 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 3 ore si 3 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 13 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
 
