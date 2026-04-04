Unde a greșit Ilie Bolojan. Petre Roman: Eu am fost premierul unei țări cu mult mai puține resurse decât sunt acum

Oamenii își pierd tot mai mult încrederea, pe fondul scumpirilor care le afectează direct traiul de zi cu zi. Creșterea prețurilor la carburanți, deciziile economice recente, deficitul bugetar și valul de disponibilizări asociate Guvernului Bolojan au dus la majorarea costului vieții, resimțită din ce în ce mai puternic de români. În acest context, fostul premier al României, Petre Roman, a comentat măsurile adoptate de actualul Executiv, într-o intervenție la România TV.

"Nu stăm deloc bine"

"Nu stăm deloc bine. Ne uităm la prețurile carburanților, în primul rând. Apoi, într-o perspectivă generală ne uităm la inflație, care lovește foarte greu cam 70% din populația României. Ne uităm, de asemenea, la ce se poate face în aceste condiții. Până în prezent, din păcate, domnul Bolojan, ca prim-ministru, a luat o serie de măsuri ciudate. Nu a plecat la drum cu un plan de acțiune clar, pe care să-l prezinte experților, să-l discute cu mediile de afaceri, să-l discute cu sindicatele, în așa fel încât să existe un consens. Așa s-ar fi ajutat și pe el însuși. A mers de unul singur, un călăreț singuratic, care ne-a dus, din păcate, la creșterea costului vieții. Taxele, impozitele și acțiunile luate au însemnat creșterea costului vieții. La acestea, acum, se adaugă efectele venite din războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

"Ce faci dumneata ca să-i ajuți pe oameni"

Prin urmare, dacă ar fi să se mai salveze acest guvern, pentru că eu, deocamdată, văd că partidele care formează coaliția sunt într-o dispută permanentă, dură, gata de rupere, e clar că, în acest moment, domnul Bolojan trebuie să vină cu un plan de acțiuni, cu măsuri concrete, care să reducă costurile vieții. Ce faci dumneata ca să-i ajuți pe oameni să treacă mai ușor peste aceste momente? Ce analiză ai făcut? Ce expertiză ai adoptat? Pe ce te bazezi? Ce evaluări s-au făcut? Noi, să știți, că avem, la o serie de produse, prețuri de monopol. Acesta este adevărul, îmi pare rău. Am văzut astăzi că Spania, Germania, Italia și cred că și Marea Britanie au cerut ca acele companii energetice care au preluat aceste uriașe profituri, acum, în săptămânile de conflict, să plătească ceva. Franța nu a făcut-o. Franța dispune de una dintre aceste mari companii. Toată lumea se preocupă de această chestiune.

"În alte țări nu se suprapun două situații care să te ducă în direcția creșterii costului vieții"

În alte țări nu e o problemă, nu se suprapun două situații care să te ducă în direcția creșterii costului vieții. La noi au fost măsurile luate de domnul Bolojan, pentru că am văzut că, în guvern, multă lume nu-l susține, dar și situația externă, care nu poate fi controlată. El, ca premier, ar trebui, pur și simplu, să vină să spună 'dom'le, măsurile pe care le-am luat eu, așa cum am știut, au dus la următoarele consecințe, la următoarele rezultate'. Nu am văzut chestia asta, deși este elementar. Apoi, să ne spună 'iată și rezultatele negative. Ele sunt negative pentru că am greșit sau așa a fost conjunctura'. Tu faci asta, îți pui bazele în pasul din urmă, pentru a fi mai puternic în pasul din față. De acolo vii și spui 'acum vreau să vorbim despre reducerea costului'.

"Eu am fost în situația în care am fost premierul unei țări cu mult mai puține resurse decât sunt acum"

Dânsul mai vrea sau nu mai vrea să fie prim-ministru? Nici asta nu mai înțeleg. Dumnealui a venit, de la bun început, din punct de vedere politic, ca prim-ministru, cu un handicap. E adevărat. Mă refer la resurse financiare puține. Ce faci când ai resurse financiare puține? Faci prioritizare. Știi foarte bine că, la o măsură pe care o iei, sunt 15 pe care nu le mai poți lua. Eu am fost în situația în care am fost premierul unei țări cu mult mai puține resurse decât sunt acum. Mult mai puține. Totuși, ideea, planul, viziunea cu care mergi trebuie să pună în față un ansamblu de măsuri care să aducă reforme pe care cu toții le așteptăm. În tot acel timp prioritizezi măsurile care aduc oportunități oamenilor și dezvoltare economică. Economia, într-un final, depinde de oameni și e formată din oameni", a explicat Petre Roman.

