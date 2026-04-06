Pavilion medical nou la Spitalul de Boli Infecțioase Galați
Data publicării: 15:45 06 Apr 2026

Pavilion medical nou la Spitalul de Boli Infecțioase Galați
Autor: Crişan Andreescu

Spital

Printr-o investiție de 17,3 milioane de lei a Consiliului Județean, construim un nou pavilion medical la Spitalul de Boili Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" din Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele CJ.

"Noua clădire va înlocui Pavilionul B, vechi de peste 100 de ani,  care nu mai corespunde standardelor tehnice și medicale actuale pentru desfășurarea activităților spitalicești.

Lucrările sunt în plină desfășurare, iar până la finalul acestui an vom avea o unitate medicală modernă,  cu o suprafață de aproape 1.200 mp și o capacitate de 58 de paturi. 

Spațiile vor include cabinete medicale dotate cu echipamente de ultimă generație, saloane pentru pacienți și săli de tratament amenajate la cele mai înalte standarde.

În plus, noul pavilion va beneficia de un sistem automatizat de management (BMS), care va optimiza costurile de operare și va asigura controlul eficient al climatizării, încălzirii și iluminatului.
Am promis, ne ținem de cuvânt: reconstruim din temelii sistemul de sănătate din județul Galați", a anunțat Costel Fotea.

