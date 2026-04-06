Costel Fotea: Consiliul Județean Galați susține performanța școlară

"Aproape 200 de elevi, profesori și însoțitori au participat în aceste zile, la Galați, la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă - ediția a XXIII-a. Este o competiție complexă, adresată elevilor de gimnaziu și liceu, care îmbină probele de limbă cu elemente de cultură, literatură și civilizație greacă.

Prezența acestor tineri la Galați reprezintă și o oportunitate de a deveni adevărați „ambasadori” ai bogăției culturale și istorice a județului nostru. În acest sens, toți participanții la olimpiadă au beneficiat gratuit la muzeele din subordinea Consiliului Județean Galați: Muzeul de Artă Vizuală, Complexul Muzeal de Științele Naturii "Răzvan Angheluță", Muzeul de Istorie "Paul Păltănea".

În perioada următoare, emoțiile competițiilor vor fi și pentru cei aproximativ 250 de participanți la Concursul național pentru elevii din mediul rural "Universul Cunoașterii pentru Lectură", care se va desfășura în luna iunie.

Le urez tuturor acestor copii minunați mult succes, inspirație și încredere, să se îmbogățească sufletește și să se bucure de rezultate cât mai frumoase în aceste competiții", a precizat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.