DCNews Stiri „Unitate în diversitate”: Cum se împacă identitatea românească cu cea europeană. Explicația prof. dr. Mihai Manea / video
Data publicării: 08:37 16 Apr 2026

EXCLUSIV „Unitate în diversitate”: Cum se împacă identitatea românească cu cea europeană. Explicația prof. dr. Mihai Manea / video
Autor: Elena Aurel

steag romania ue Sursa foto: Freepik, @frimufilms

Prof. dr. Mihai Manea a vorbit despre modul în care identitatea românească se integrează în identitatea europeană.

Întrebat dacă identitatea națională este compatibilă cu identitatea europeană și cum ar trebui înțeleasă această relație, prof. dr. Mihai Manea, inspector istorie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România (APIR), a răspuns că nu există nicio contradicție între ele, deoarece Uniunea Europeană funcționează tocmai prin păstrarea și cultivarea identităților naționale ale statelor membre. 

„Cum privim ideea de identitate națională, dar într-o perspectivă deschisă, inteligentă, nu rigidă, obtuză, ca în alte vremuri? Raportul dintre identitatea națională și diversitatea europeană, că avem „unitate în diversitate”. Dacă avem diversitate, avem o sumă de identități care trebuie să fie în sinergie, nu? Identitatea națională intră în contradicție cu apartenența europeană?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu nu văd nicio contradicție. Cred că specificul național, elementul particular propriu din fiecare stat membru al Uniunii Europene, toate luate la un loc, angrenate în acest mecanism al celor 27 de state, tocmai prin asta este Uniunea Europeană importantă, pentru că păstrează aceste identități, le cultivă.

Sigur că dacă vom pedala pe ideea că Europa ne sufocă sau că așa-zisa identitate europeană e în contradicție cu specificul național, dezbaterea, chiar dacă se poartă la nivel înalt, al ideilor, al intelectualilor, ea face trimiteri și către bază și lumea va înțelege altceva.

Eu văd că toate sondajele de opinie arată că românii sunt printre popoarele cele mai pro-europene. Deci nu avem acel sentiment, sigur, în funcție de anumite elemente, avem perioade de criză, avem perioade de dezvoltare economică. Toate acestea depind de ce se întâmplă în Europa”, a spus prof. dr. Mihai Manea

Identitatea națională și cea europeană sunt complementare

Prof. dr. Mihai Manea a explicat că identitatea națională și cea europeană nu doar că nu se exclud, dar sunt complementare. 

„În identitatea națională românească intră, ca un element foarte important, identitatea europeană, că aici ne-am născut, iar într-o așa-numită identitate europeană intră și identitatea românească, și identitatea germană, și italiană, și așa mai departe. Conchidem că nu există nicio contradicție între identitate națională și diversitatea europeană”, a spus Sorin Ivan

„Evident... Ba dimpotrivă, pot fi complementare și sunt complementare”, a spus prof. dr. Mihai Manea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video:

