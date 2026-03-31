Profesorii din România sunt suspectați de nebunie. Dacă nu trec acest test, nu mai pot preda
Data actualizării: 11:08 31 Mar 2026 | Data publicării: 09:48 31 Mar 2026

Profesorii din România sunt suspectați de nebunie. Dacă nu trec acest test, nu mai pot preda
Autor: Anca Murgoci

profesor Foto: Unsplash

Profesorii sunt suspectați de nebunie. 

O nouă regulă importantă intră în vigoare în sistemul de învățământ din România. Toți cei care vor să lucreze în școli: Profesori, personal didactic auxiliar și personal administrativ vor fi obligați să treacă printr-o evaluare psihiatrică, din acest an. Doar medicul de medicina muncii decide dacă o persoană este aptă pentru a ocupa un post în educație, pe baza tuturor documentelor medicale.

Decizia apare pe fondul unor dezbateri mai vechi legate de conduita cadrelor didactice și de nevoia unor verificări mai riguroase.

Legea educației stipulează deja că personalul din învățământ trebuie să fie „apt din punct de vedere medical și psihologic” pentru exercitarea funcției. În cazul învățământului universitar, evaluarea psihiatrică este deja obligatorie, o dată la patru ani, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul auxiliar.

„Profesorii sunt suspectați de nebunie. Guvernul îi obligă pe toți la controale psihiatrice periodice. Atenție, examen psihiatric, nu psihologic! În România lui 2026, dacă vrei să intri în învățământ, trebuie să vii cu aviz de la psihiatru. Dacă ești deja profesor, vei fi reevaluat periodic, programat sau la cererea conducerii, iar refuzul poate deveni abatere disciplinară gravă. Profesorii sunt cei care formează copiii acestei țări. Ani de zile au fost plătiți prost, ignorați, scoși în stradă. Iar acum sunt tratați ca un risc. Aceasta este ultima mare umilință la care sunt supuși dascălii acestei nații.

Aici nu vorbim despre sprijin, la nevoie, ci despre control și suspiciune generalizată. Când transformi o profesie într-un potențial „dosar psihiatric”, nu mai arăți nici o urmă de respect, ci instalezi rușinea și frica. Și atunci întrebarea e simplă: Cine mai vrea să devină profesor într-o țară în care, înainte să fii respectat, ești verificat? Cu astfel de "reforme", guvernul Bolojan îngroapă învătământul definitiv. Și odată cu el viitorul noilor generații. Reveniți-vă în fire, guvernanți, cât nu e prea târziu! Și redați demnitatea dascălilor români!”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Comentarii (1)

Ibit   •   31 Martie 2026   •   11:21

Cei care au conceput , avizat si aprobat acest ordin trebuie sa fie primii care sa fie examinati psihiatric , in frunte cu ministrul ! Cred ca acestia nu sunt in stare sa faca diferenta dintre psihologie si psihiatrie .
Dupa examinarea lor probabil ca ordinul in cauza va fi retras .

