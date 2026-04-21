DCNews Stiri Viitorul prinde rădăcini la Otopeni: Peste 260 de elevi au transformat o zi de voluntariat într-o lecție vie de ecologie plantând copaci
Data actualizării: 11:10 21 Apr 2026 | Data publicării: 11:08 21 Apr 2026

Viitorul prinde rădăcini la Otopeni: Peste 260 de elevi au transformat o zi de voluntariat într-o lecție vie de ecologie plantând copaci
Autor: Editor Team

Peste 260 de elevi de la Liceul Teoretic Ioan Petruș Otopeni, pregătiți cu mănuși, lopeți și mult entuziasm, au participat la o amplă acțiune de plantare, depășind cu mult așteptările organizatorilor. Evenimentul face parte din proiectul „Un Viitor Sustenabil”, o inițiativă care demonstrează că educația de mediu iese din bănci și se mută direct în natură.

„Proiectul este implementat de către asociația SAPIENS-ADN, în parteneriat cu Liceul „Ioan Petruș” din Otopeni și are mai multe componente. Este finanțat prin Fondul pentru Mediu și se întinde pe un an și jumătate. Acum suntem la finalul proiectului; mai avem încă o activitate în afară de aceasta de plantare.

Au fost câteva activități care s-au ocupat de conștientizare și de educare. Printre acestea, o vizită la o stație de tratare a apei. Am avut cursuri pe care le-am dezvoltat pe o platformă care este live pentru oricine își dorește să o acceseze. Au fost 16 cursuri pe 16 teme de mediu și toți copiii din școală au beneficiat de ele”, au arătat organizatorii.

O comunitate unită pentru mediu

Deși ținta inițială era de 150 de participanți, mobilizarea a fost excepțională. Elevi de toate vârstele, începând de la clasa pregătitoare, au demonstrat că grija pentru planetă nu are limită de vârstă.

„A fost o implicare foarte bună din partea școlii, un parteneriat excepțional. Astăzi, de exemplu, trebuia să avem 150 de copii la plantări și avem 260. Sunt toți școlari, de la clasa pregătitoare în sus”, au declarat reprezentanții asociației SAPIENS-ADN.

Ce spun copiii și profesorii

Alina Nicolaie, profesor învățământ primar la Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni, ne-a explicat pe larg ce au simțit micuții veniți alături de ea la această acțiuni, vorbind despre „bucuria copiilor de a implica noile generații în plantarea copacilor”.

„Sperăm să revenim curând pentru a vedea cum au crescut aceștia și cum s-au dezvoltat în concordanță cu copiii noștri. Suntem bucuroși și onorați să vedem entuziasmul copiilor și dorința lor de a participa la acest eveniment. Este foarte important faptul că avem alături de noi și părinți care ne-au ajutat în activitatea de astăzi, sub acest soare frumos. Vom participa cu mare drag și entuziasm la toate activitățile de acest gen organizate în școala noastră”, a explicat cadrul didactic.

De asemenea, doi băieți de clasa a cincea, Matei și Nicholas, mi-au vorbit despre cât de încântați au fost să participe, cu gândul că în viitor aici va fi o adevărată pădure.

„Cred că le va lua toțuși mult să crească”, mi-a spus Nicholas, fericit că i-am spus că ei plantează stejari.

Mai mult decât o plantare: un proiect de 14 luni

Acțiunea recentă nu este un eveniment izolat. Ea reprezintă finalul unui parcurs educațional complex, finanțat prin Fondul pentru Mediu și implementat de Asociația SAPIENS-ADN în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ioan Petruș”.

Pe parcursul unui an și jumătate, proiectul a construit o adevărată infrastructură a sustenabilității care vizează educația digitală, printr-o platformă live cu 16 cursuri tematice despre mediu, accesibilă oricui, infrastructură în școli, prin instalarea sistemelor de colectare separată și instruirea personalului administrativ, dar și o parte tehnologică prin lansarea aplicației mobile „Otopeniul Sustenabil” pentru a facilita reciclarea.

„Tag-uri” pentru viitor și grădini senzoriale

Inovația proiectului constă în dorința de a menține legătura dintre copii și natură pe termen lung. Organizatorii au discutat cu școala ca elevii să își pună „tag-uri” pe copăceii plantați pentru a le monitoriza creșterea.

Mai mult, liceul va beneficia de o grădină senzorială și corturi speciale pentru cursuri în aer liber, oferind o atmosferă relaxată de învățare.

Provocări și continuitate

Deși succesul este vizibil, drumul către sustenabilitate continuă. Organizatorii atrag atenția asupra necesității unei conștientizări constante și a acțiunilor de igienizare în zonele verzi din jurul orașului.

„Este un dezastru ce se întâmplă pe aici, prin pădure sunt deșeuri abandonate. Cred că s-ar putea organiza o activitate de ecologizare, poate de Ziua Pământului”, a subliniat echipa de proiect, punctând și dorința de a introduce pe viitor compostarea în școli.

Proiectul „Un Viitor Sustenabil” este o inițiativă educațională și civică implementată de Asociația SAPIENS-ADN, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ioan Petruș” din Otopeni. Programul este finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (aproximativ un an și jumătate) în județul Ilfov.

Conceptul rămâne un model de bune practici pentru județul Ilfov, demonstrând că, prin parteneriate solide între ONG-uri și instituții de învățământ, amprenta ecologică a noii generații poate deveni una pozitivă.

