Ce planuri de viitor au elevii: studii superioare sau afaceri profitabile?

„Pentru cei mai mulţi dintre elevii intervievaţi, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor (39,5% versus 22,3%), iar teama de eşec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educaţional/profesional (peste trei din cinci participanţi), urmată de nesiguranţa legată de viitor (aproape jumătate) şi lipsa informaţiilor (pondere similară - aproape jumătate)", se arată într-o anchetă realizată de Organizaţia Salvaţi Copiii România.

Părinţii, principala sursă de încredere

Potrivit sursei citate, părinţii sunt identificaţi ca primii actori care-i ajută pe copii să-şi descopere înclinaţiile şi capacităţile (73,8% pe primele două niveluri de încredere), urmaţi de resursele şi aplicaţiile digitale (49,3%).

Profesorii de la disciplinele favorite (39,2%), diriginţii (32,1%) şi consilierii şcolari (23,5%) se situează mai jos în clasamentul încrederii. De asemenea, 30,8% dintre elevi acordă un nivel ridicat de încredere activităţilor de voluntariat.

Cum ar cheltui elevii banii

În ceea ce priveşte investiţiile pe care le-ar face dacă ar câştiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile "durabile":

casă/maşină) - 28,4%

afaceri (21,9%)

investiţii în propria pregătire (15,4%)

îmbrăcăminte (362)

călătorii (331)

jocuri de noroc (50, 4,1% din eşantion)

cărţi (42, 3,48% din total).

Aproape o treime sunt dispuşi să aloce lunar trei ore sau mai mult în activităţi care privesc consilierea şi orientarea în carieră şi peste jumătate dintre elevii consultaţi (56,3%) se declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de modul în care şcoala îi formează în domeniul pregătirii pentru carieră. Procentajul este mai redus în cazul liceenilor (50%) în comparaţie cu elevii de gimnaziu (60,5%).

Proiectul „What’s Next?” creşte optimismul elevilor

Grupurile-ţintă intervievate au fost elevi de clasa a VII-a şi a XI-a, din Bucureşti şi judeţele Cluj, Iaşi şi Mureş, în perioada 5 - 17 martie.

În urma proiectului de orientare vocaţională şi consiliere în carieră "What's next?" lansat Organizaţia Salvaţi Copiii România şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, procentajul elevilor optimişti în privinţa carierei a crescut la 54,3% (de la 45%) iar notorietatea Orientării şi Consilierii în Carieră a crescut de la 67,5% la 88,7% la toţi elevii, cu cel mai mare progres în clasa a VII-a.

Peste 1.000 de elevi din Bucureşti, din clasele a VII-a şi a XI-a, au participat la sesiunile de orientare în carieră, feedbackul lor fiind mai mult decât încurajator, conform sursei citate.

Nevoia de ghidare rămâne ridicată

„Copiii se simt de multe ori debusolaţi şi sub presiunea de a alege deja un drum profesional, la final de gimnaziu şi liceu, fără însă să ştie cum să se valorizeze şi să investească activ în formarea intelectuală şi socială. Ei au nevoie de informaţii şi de îndrumare pentru a putea alege o carieră care le pun în valoare tocmai potenţialul şi curiozitatea", a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

În cea de-a doua etapă a proiectului, "Whats Next 2.0", se aşteaptă să participe 2.700 de elevi din clasele a VII-a şi a XI-a, 1.200 de părinţi / reprezentanţi ai copiilor să participe la minimum două întâlniri cu diriginţii/consilierii şcolari. Urmează de asemenea ca 144 de specialişti (directori de unităţi şcolare, diriginţi şi consilieri şcolari) vor fi formaţi şi 54 de unităţi şcolare vor participa la proiect.