Întrebat dacă Ministerul Educației are fondurile necesare pentru a plăti manualele elevilor, Polixeniu Anghel, director executiv al Uniunii Editorilor din România, a răspuns că nu știe încă valoarea bugetului, însă a explicat că de peste 20 de ani prețurile oferite sunt cele mai mici din Europa. Potrivit acestuia, deși manualele din România sunt realizate la un nivel ridicat, prețurile rămân mici comparativ cu alte țări.

„Nu știm încă la cât se va ridica, ca și buget, dacă e să vorbim numai pentru clasa a IX-a, însă oricum de peste 20 de ani prețurile oferite de minister sunt cele mai mici din Europa, de departe.

Ca orice alt bun economic, atunci când realizăm un produs, pentru a ajunge la o calitate înaltă, trebuie să și investim în acel produs.

Autorii lucrează în general într-o echipă de 3-4 până la 6, poate și o echipă mai numeroasă, și autorii sunt profesori de prestigiu, cu experiență și expertiză de ani buni pe tema aceasta de realizare a manualelor școlare, și este cooptat și un referent care este cadru universitar cu recunoaștere națională foarte bună. Acești oameni trebuie plătiți.

De-a lungul timpului și editurile și-au închegat, la un nivel destul de ridicat al calității, niște colective redacționale specializate pentru că una este să realizăm o carte generică, o carte beletristică, și alta este să realizăm un manual care conține multe elemente interactive de învățare.

Suntem la un nivel destul de ridicat al calității manualelor și toate acestea cu prețuri ridicol de mici comparativ cu ce au chiar și vecinii noștri. Am prezentat reprezentanților Ministerului Educației chiar acum o lună un studiu comparativ la nivel european. L-am prezentat cu speranța că poate vom găsi fondurile necesare să ridicăm puțin prețul acesta care de peste 20 de ani ne situează la coada clasamentului. E vorba de o diferență așa de mare că noi suntem la o treime din prețul penultimei clasate. În fața noastră este Polonia și noi avem 3 euro și ceva pe un manual și Polonia are 6”, a spus Polixeniu Anghel.

VEZI ȘI: Simularea Evaluării Naţionale 2026: Elevii susţin proba la Matematică

Manualele din România, de trei ori mai ieftine decât în Bulgaria, Serbia și Slovenia

Întrebat dacă se pot face manuale de calitate la prețuri atât de mici, Polixeniu Anghel a răspuns că, deși editurile au depus eforturi mari, multe au renunțat din cauza tarifelor scăzute. Potrivit acestuia, prețurile din România sunt de aproximativ trei ori mai mici decât în țările vecine, în condițiile în care alte state nu sunt obligate să ofere și variante digitale, așa cum se întâmplă în România.

„Putem face manuale de calitate la prețuri atât de mici?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Editurile au făcut eforturi supraomenești, dar multe edituri mari care ar fi putut să aducă un plus de valoare în direcția competitivității și a creșterii calității au abandonat din cauza prețurilor foarte mici. Noi, indiferent cu care ne comparăm dintre vecinii noștri, suntem la o treime din preț, față de Bulgaria, față de Serbia, față de Slovenia.

Problema există încă de la introducerea acestor manuale alternative. S-au păstrat aceste prețuri foarte scăzute și ținem cont că, în studiul pe care l-am făcut și în cele afirmate de mine până acum, nicio țară din cele menționate nu are și obligativitatea de a prezenta varianta digitală. Adică ei au doar pe print prețurile acestea. Noi avem pe binomul print plus digital, deci prețul e pentru ambele forme”, a spus Polixeniu Anghel la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

