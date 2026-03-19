Bacalaureat 2026: Simularea începe săptămâna viitoare în 95% dintre licee. Câți elevi s-au înscris
Data actualizării: 19:02 19 Mar 2026 | Data publicării: 19:01 19 Mar 2026

Bacalaureat 2026: Simularea începe săptămâna viitoare în 95% dintre licee. Câți elevi s-au înscris
Autor: Andrei Itu

eleva-scoala_51051900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 va avea loc săptămâna viitoare în 1.358 de unități de învățământ, conform Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis informații despre desfășurarea simulării BAC 2026, un examen care are ca scop evaluarea nivelului de pregătire și familiarizarea cu condițiile examenelor naționale.

Simularea Bac 2026: Peste 131.000 de elevi înscriși în 1.358 de licee, 69 de unități nu participă

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, situaţia statistică la acest moment (actualizabilă, în funcţie de dinamica raportărilor) este:

  • unităţi de învăţământ în care se organizează simularea: 1.358 (95,16%);
  • număr (estimativ) de elevi înscrişi în platformă până la momentul raportării: peste 131.000;
  • unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%)
  • număr de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel local: peste 60.500.

Mesajul ministrului Educației, înainte de simularea BAC 2026

"Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an", a spus ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 16 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 18 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
