Bacalaureat 2026: Simularea începe săptămâna viitoare în 95% dintre licee. Câți elevi s-au înscris

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 va avea loc săptămâna viitoare în 1.358 de unități de învățământ, conform Ministerului Educației și Cercetării.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis informații despre desfășurarea simulării BAC 2026, un examen care are ca scop evaluarea nivelului de pregătire și familiarizarea cu condițiile examenelor naționale.
Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, situaţia statistică la acest moment (actualizabilă, în funcţie de dinamica raportărilor) este:
"Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an", a spus ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.
