Bacalaureat 2026: Simularea începe săptămâna viitoare în 95% dintre licee. Câți elevi s-au înscris

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis informații despre desfășurarea simulării BAC 2026, un examen care are ca scop evaluarea nivelului de pregătire și familiarizarea cu condițiile examenelor naționale.

Simularea Bac 2026: Peste 131.000 de elevi înscriși în 1.358 de licee, 69 de unități nu participă

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, situaţia statistică la acest moment (actualizabilă, în funcţie de dinamica raportărilor) este:

unităţi de învăţământ în care se organizează simularea: 1.358 (95,16%);

număr (estimativ) de elevi înscrişi în platformă până la momentul raportării: peste 131.000;

unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%)

număr de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel local: peste 60.500.

Mesajul ministrului Educației, înainte de simularea BAC 2026

"Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an", a spus ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.