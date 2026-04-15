Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi. Ministrul Educației face declarații: "Cine a greșit să plătească! Dacă licitațiile au fost aranjate, se va descoperi"

Ministrul Educației, Mihai Damian, a declarat marți, în cadrul unei conferințe susținute la Iași, că rezultatele investigațiilor vor arăta dacă au fost nereguli în achiziția microbuzelor școlare cu fonduri din Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR).

”Rezultatele analizei noastre au fost date către Ministerul Invetițiilor și Proiectelor Europene. Ei, de asemenea, au făcut controalele pe care au considerat în cadrul ministerului, UAT-urilor, și au mers mai departe cu documentele. Înțeleg că este un proces în analiză. Adică nu este o decizie finală că s-au făcut, s-au descoperit sau nu nereguli, ci că au fost trimise spre analiză pentru a se vedea dacă există aceste nereguli sau nu”, a declarat ministrul Mihai Damian.

Ministrul Educației a declarat că în județul Suceava sunt implementate proiecte în valoare de 850 milioane lei, iar că din informațiile pe care le are, microbuzele reprezintă investiții de aproximativ 20 - 30 milioane lei.

”Înțeleg că aceste autobuze reprezintă 20 - 30 milioane de lei. Adică vorbim de mai puțin de 5% din investiții. Dacă există suspiciuni în legătură cu 5%, sigur că trebuie analizate. Dar nu aș vrea să nu observăm că 95% nu sunt puse momentan sub suspiciune. Sunt 5% puse sub o anumită suspiciune și sunt analizate fie la nivel național, fie la nivel european. Cine a greșit să plătească. Dar aș dori să așteptăm rezultatele acestor anchete înainte de a acuza oamenii că au făcut sau nu anumite erori. Intenționate sau nu, vom vedea. Important este că dacă acele autobuze există și transportă în fiecare zi elevi către o școală, înseamnă că am îmbunătățit viața acelor elevi. Așteptăm rezultatele. Din câte știu, au fost licitații publice. Dacă acele licitații au fost 'aranjate', probabil că acel lucru va fi descoperit”, a afirmat ministrul Educației.

O firmă din Prahova a câștigat, prin licitație făcută prin SEAP, mai bine de jumătate din contractele de achiziție

Declarațiile au fost făcute în contextul în care ministrul Invetițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat, luni seara, pe pagina sa de socializare, că Parchetul European a dat curs sesizării făcute de el și va investiga achizițiile microbuzelor școlare electrice finanțate prin PNRR.

Anchetele au fost demarate după ce publicația ReporterIS.ro a relatat că o firmă din Prahova a câștigat, prin licitație făcută prin SEAP, mai bine de jumătate din contractele de achiziție a microbuzelor școlare electrice la nivel național. După câștigarea licitației, microbuzele ar fi fost vândute în mai multe județe, dar la prețuri diferite.

Consiliul Județean Iași a cumpărat de la firma din Prahova 26 de microbuze electrice de 16+1 locuri, la prețuri mai mari decât în alte județe. Mijloacele de transport erau destinate elevilor din localitățile izolate.

Valoarea totală a contractului este de peste 31 de milioane de lei, iar la Iași prețul unui microbuz a fost de 202.800 de euro, fără TVA.

La acea vreme, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, declara presei că achizițiile au fost făcute transparent, respectând toate reglementările legale în vigoare, 'respectând întocmai ghidul făcut și scris de Ministerul Educației și celelalte entități ale Guvernului', conform Agerpres.

Achiziția de microbuze școlare electrice la prețuri mari, realizate prin contracte finanțate din PNRR, este menționată într-o investigație publicată de Reporter de Iași. Potrivit materialului, întreaga schemă a venit după ce, în 2023, Ministerul Educației a intervenit asupra obiectivelor de achiziții, în contextul în care termenele inițiale nu fuseseră respectate.

În acel moment, autoritățile au redus semnificativ planul: numărul microbuzelor a fost înjumătățit, iar capacitatea vehiculelor a fost modificată, fără o comunicare publică prealabilă.

Cum a apărut ajustarea

Pe 11 septembrie 2023, Edupedu.ro semnala că în cadrul Guvernului au fost solicitate ajustări pentru mai multe jaloane și ținte din PNRR. În lipsa unui anunț public anterior, decizia a fost de a reduce de la 3.200 la 1.600 numărul de microbuze școlare electrice, după ce termenul inițial din 30 iunie 2023 fusese depășit.

În aceeași zi, Ministerul Educației, condus la acel moment de Ligia Deca, a transmis mai multe informații privind schimbările din program. Instituția a explicat că s-a modificat și capacitatea vehiculelor, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale, de la 8+1 locuri la 16+1 locuri, adică exact configurația utilizată ulterior în contractele analizate de ReporterIS.