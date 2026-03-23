Cum sunt corectate, de fapt, lucrările la Bacalaureat și Evaluare Națională. Adevărul despre verificarea examenelor: Ce nu știu elevii

Prof. dr. Ștefania Ciobanu, de la Colegiul Național Spiru Haret, București, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a vorbit despre simulările la examenele naționale și a explicat că lucrările elevilor sunt corectate pe o platformă a Ministerului Educației și Cercetării. Acestea sunt scanate, codate și distribuite aleatoriu profesorilor din întreaga țară, astfel încât fiecare profesor poate evalua lucrări în toate județele, mai puțin din județul său.

„Corectarea lucrărilor se realizează pe platformă. De câțiva ani Ministerul Educației și Cercetării are o platformă digitală în baza căreia profesorii evaluează fiecare lucrare.

Deci la finalul fiecărei probe se scanează lucrările în fața elevilor, acestea se încarcă pe platformă, sunt codate, iar în urma codării se distribuie în toată țara în mod aleatoriu astfel încât un profesor, indiferent din ce zonă a țării este, poate să evalueze lucrări din toate județele. Singurele lucrări pe care nu le poate evalua sunt cele din județul său”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

Lucrările sunt evaluate de cel puțin doi profesori

Prof. dr. Ștefania Ciobanu a explicat că lucrările sunt evaluate de cel puțin doi profesori pentru a se asigura obiectivitatea.

„O lucrare este evaluată de minimum doi profesori. Se realizează o obiectivitate a evaluării tocmai pentru a ajunge la acel nivel echilibrat al evaluării, cât mai obiectiv posibil.

Pe de altă parte, baremul, în ceea ce privește disciplina Limba și Literatură Română, este elaborat foarte detaliat, adică diferențele pe care le pot avea la un subiect sau modul în care este distribuit punctajul este aproape un punct sau maximum două puncte. (...)

În cazul în care, conform procedurii, dacă este o diferență mai mare de un punct între cei doi profesori, atunci automat se distribuie lucrarea la alți doi profesori astfel încât să se ajungă la cel mai bun rezultat pentru elevul a cărui lucrare este evaluată”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

„Deci lucrările sunt anonimizate și sunt distribuite aleatoriu unor evaluatori”, a spus Sorin Ivan.

„Pot să aibă din șase, șapte, opt județe”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

Un sistem solid care diminuează orice suspiciune

Prof. dr. Ștefania Ciobanu a explicat că procedura de corectare este aceeași și la examenele reale și este un sistem solid și obiectiv care reduce suspiciunile. Lucrările sunt evaluate corect, iar elevii nu trebuie să se mai teamă că anumite semne ar putea duce la anularea lucrării.

„Tot așa se întâmplă și la examenul real, la Evaluarea Națională și la Bacalureat?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Da, procedura este identică”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

„Un sistem bun, un sistem destul de solid și care diminuează orice suspiciune de subiectivism, de influențe”, a spus Sorin Ivan.

„Și care asigură o echitate și un echilibru și o obiectivitate mult mai mare în evaluare. Diminuează inclusiv teama pe care o aveau unii elevi de greșeală: „Am șters într-un fel, poate am șters cu două linii, poate am revenit, nu care cumva să fie anulată lucrarea”. Acum, șansele să mai poată face vreun semn pe lucrare ca să fie recunoscut sunt aproape infime”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

„E un sistem coerent, logic și care elimină suspiciunile acestea. Ne îndepărtează de anumite obiceiuri de pe vremuri. Ideea este că toți copiii au dreptul la șanse egale, la echitate și la o corectare foarte riguroasă”, a completat Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

