Prof. dr. Ștefania Ciobanu, de la Colegiul Național Spiru Haret, București, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a explicat că subiectele de la simularea Evaluării Naționale la Limba și Literatura Română au un nivel mediu de dificultate și sunt concepute să fie previzibile.

Potrivit acesteia, structura este cunoscută de elevi și profesori, iar modelele publicate anual fac ca subiectele să nu fie o surpriză.

„Cum au fost subiectele la simularea la Limba și Literatura Română la Evaluarea Națională ca grad de dificultate?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Ca nivel de dificultate, ele sunt la un nivel mediu. Au fost elaborate astfel încât să păstreze același nivel mediu. În general, la simulare sau la Evaluarea Națională, subiectele sunt făcute să aibă o oarecare predictibilitate. Structura subiectului este cunoscută de către toți elevii, de către toți profesorii.

Anual, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare publică modele pe site-ul dedicat, la începutul lunii noiembrie. Subiectele de la simulare și de la Evaluarea Națională nu sunt subiecte cu totul noi, astfel încât elevii să nu le mai fi văzut până în momentul respectiv, să fie o surpriză - mă refer acum în special la tipul de compunere de la subiectul al doilea”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu.

„Textele au fost accesibile”

Prof. dr. Ștefania Ciobanu a explicat că subiectele au fost accesibile, iar elevii ar fi trebuit să se descurce bine.

„Per total, elevii ar fi trebuit să se descurce destul de bine, pentru că textele au fost accesibile. Textul întâi, un text extras din romanul lui I.D. Sîrbu - „De ce plânge mama?”, era un text care viza aventura copiilor prin pădure pentru a ajunge la stâna lui Lascu și personajele sunt de vârsta lor, sunt situații prin care ei pot trece și prin care poate au trecut. Poate nu neapărat printr-o pădure, dar cu siguranță au fost puși în situații asemănătoare.

Subiectul al doilea este și el destul de accesibil, similar ca temă, un text al lui Vintilă Mihăilescu - „Eu și vulpea”. Deci, ca accesibilitate, textele sunt destul de ofertante pentru elevii claselor a VIII-a, o temă cu care ei sunt în general obișnuiți, atât din clasele a V-a, a VI-a, dar și prin nenumăratele variante care s-au tot dat și pe care ei le fac”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

