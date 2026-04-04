Scenă tulburătoare în Grecia: O turistă a murit după ce un balcon a zdrobit-o, în fața celor trei copii mici

Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00 pe strada Pigasou (Pegasou) din zona Kalamia, din Corint. Femeia se plimba cu soțul ei și cei trei copii mici ai lor când o secțiune a unui balcon s-a desprins brusc și s-a prăbușit.

Mama, în vârstă de 43 de ani, a fost prinsă sub un volum masiv de beton, ciment și resturi de construcție. Pompierii s-au grăbit la fața locului, i-au recuperat corpul inconștient de sub dărâmături și au predat-o echipajelor Serviciului Medical de Urgență. Femeia fost declarată decedată din cauza unui traumatism cranian sever.

Femeia era în vacanța de Paști alături de familia sa

Copiii ei, în vârstă de 4, 7 și 10 ani, erau cu ea în acel moment. Ceilalți membri ai familiei au suferit răni minore. Întreaga familie, care călătorise din Germania în Grecia pentru sărbătorile de Paște, este în stare de șoc profund.

Clădirea fusese abandonată de ani de zile. Se pare că recent s-ar fi lucrat la acest balcon, iar locuitorii din zonă s-au plâns că nu au fost amplasate semne de avertizare, bariere sau bandă de siguranță pentru a împiedica pietonii să treacă pe sub ea.

Autoritățile au lansat o anchetă privind circumstanțele prăbușirii pentru a determina dacă neglijența sau omisiunile de siguranță au contribuit la tragedie. Rapoartele indică faptul că antreprenorul implicat în lucrări a fost arestat, notează GreekCityTimes.

Incidentul a lăsat comunitatea locală din Corint uluită.