DCNews Stiri Internațional Presiune în Austria pentru limitarea vitezei mașinilor de teama penuriei de combustibil
Data publicării: 21:10 05 Apr 2026

Presiune în Austria pentru limitarea vitezei mașinilor de teama penuriei de combustibil
Autor: Bogdan Bolojan

masini trafic bucuresti foto pexels

Creșterea prețurilor la carburanți și temerile privind penuria determină autoritățile austriece să ia în calcul măsuri de economisire a energiei. În centrul dezbaterii se află posibilitatea introducerii unei limite de viteză, în contextul în care litrul de motorină a depășit 2,17 euro.

Vineri și sâmbătă, austriecii au fost nevoiți să plătească, în medie, 2,172 euro pentru un litru de motorină și 1,765 euro pentru un litru de benzină premium, potrivit datelor publicate de E-Control, autoritatea de reglementare în domeniu. Creșterea prețurilor readuce în prim-plan măsuri care ar putea reduce consumul de combustibil și dependența de resurse externe.

Ministerul Economiei din Austria nu exclude în mod categoric introducerea unor limite de viteză, însă precizează că aceasta nu ar reprezenta o soluție unică, ci parte a unui pachet de măsuri. Oficialii guvernamentali afirmă că planifică acțiuni punctuale care să fie aplicate dacă prețurile la carburanți continuă să urce.

Divergențe în Guvern și recomandări pentru public

Cancelarul Christian Stocker, lider al ÖVP, și alți membri ai guvernului au respins anterior ideea unei limite de viteză. La sfârșitul lunii martie, Ministerul Transporturilor a declarat că nu există indicii privind o penurie de combustibil și că, în consecință, nu vor fi impuse limite de viteză sau interdicții de circulație.

Totuși, autoritățile îndeamnă publicul să reducă călătoriile inutile cu mașina și să adopte metode de economisire a energiei. Cluburile de mobilitate recomandă conducerea anticipativă, menținerea unei viteze constante și accelerarea graduală. „Orice lucru care se poate face voluntar pentru a economisi energie este benefic. Cei care își reduc viteza își aduc o contribuție concretă pentru ei înșiși,” a declarat Stocker pentru ziarul „Krone”.

Spre deosebire de poziția oficială a guvernului, specialiștii în domeniu susțin măsura. Economistul de mediu Sigrid Stagl a subliniat, la emisiunea radio „Mittagsjournal” de la Ö1, că limitarea vitezei ar fi „pe termen scurt și foarte eficientă”, reducând nu doar consumul de combustibil, ci și poluarea fonică și riscurile accidentelor rutiere. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a recomandat deja guvernelor să ia în calcul reducerea vitezei pentru diminuarea consumului de combustibil.

Opunerea vine însă din partea Partidului Libertății. Purtătorul de cuvânt pentru transporturi, Christian Hafenecker, a declarat că în multe zone rurale transportul public nu este o alternativă viabilă, deoarece infrastructura lipsă face ca tramvaiele și metroul să nu fie accesibile pentru majoritatea locuitorilor.

Austria nu este la prima criză de acest tip. În toamna anului 1973, în urma Războiului de Yom Kippur, guvernul a introdus o limită de viteză de 100 km/h pe autostrăzi, zile fără mașini și vacanțe energetice pentru reducerea consumului de petrol. Atunci, măsura a fost nepopulară, dar a oferit un precedent pentru gestionarea crizelor energetice.

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 46 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 46 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
