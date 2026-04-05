Presiune în Austria pentru limitarea vitezei mașinilor de teama penuriei de combustibil

Vineri și sâmbătă, austriecii au fost nevoiți să plătească, în medie, 2,172 euro pentru un litru de motorină și 1,765 euro pentru un litru de benzină premium, potrivit datelor publicate de E-Control, autoritatea de reglementare în domeniu. Creșterea prețurilor readuce în prim-plan măsuri care ar putea reduce consumul de combustibil și dependența de resurse externe.

Ministerul Economiei din Austria nu exclude în mod categoric introducerea unor limite de viteză, însă precizează că aceasta nu ar reprezenta o soluție unică, ci parte a unui pachet de măsuri. Oficialii guvernamentali afirmă că planifică acțiuni punctuale care să fie aplicate dacă prețurile la carburanți continuă să urce.

Divergențe în Guvern și recomandări pentru public

Cancelarul Christian Stocker, lider al ÖVP, și alți membri ai guvernului au respins anterior ideea unei limite de viteză. La sfârșitul lunii martie, Ministerul Transporturilor a declarat că nu există indicii privind o penurie de combustibil și că, în consecință, nu vor fi impuse limite de viteză sau interdicții de circulație.

Totuși, autoritățile îndeamnă publicul să reducă călătoriile inutile cu mașina și să adopte metode de economisire a energiei. Cluburile de mobilitate recomandă conducerea anticipativă, menținerea unei viteze constante și accelerarea graduală. „Orice lucru care se poate face voluntar pentru a economisi energie este benefic. Cei care își reduc viteza își aduc o contribuție concretă pentru ei înșiși,” a declarat Stocker pentru ziarul „Krone”.

Spre deosebire de poziția oficială a guvernului, specialiștii în domeniu susțin măsura. Economistul de mediu Sigrid Stagl a subliniat, la emisiunea radio „Mittagsjournal” de la Ö1, că limitarea vitezei ar fi „pe termen scurt și foarte eficientă”, reducând nu doar consumul de combustibil, ci și poluarea fonică și riscurile accidentelor rutiere. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a recomandat deja guvernelor să ia în calcul reducerea vitezei pentru diminuarea consumului de combustibil.

Opunerea vine însă din partea Partidului Libertății. Purtătorul de cuvânt pentru transporturi, Christian Hafenecker, a declarat că în multe zone rurale transportul public nu este o alternativă viabilă, deoarece infrastructura lipsă face ca tramvaiele și metroul să nu fie accesibile pentru majoritatea locuitorilor.

Austria nu este la prima criză de acest tip. În toamna anului 1973, în urma Războiului de Yom Kippur, guvernul a introdus o limită de viteză de 100 km/h pe autostrăzi, zile fără mașini și vacanțe energetice pentru reducerea consumului de petrol. Atunci, măsura a fost nepopulară, dar a oferit un precedent pentru gestionarea crizelor energetice.