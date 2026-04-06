Budapesta denunță un atentat pentru înlăturarea lui Viktor Orban înainte de alegeri. Opoziția a reacționat

Autoritățile ungare au semnalat un posibil atac pentru înlăturarea lui Viktor Orban cu doar câteva zile înainte de alegeri. Descoperirea a explozibililor a avut loc lângă o conductă de gaz rusesc care alimentează Ungaria, în zona de frontieră cu Serbia. Evenimentul survine într-un moment politic delicat, în care partidul Fidesz al lui Orban se află în urmă în sondaje pentru scrutinul programat duminică.

Explozibili găsiți în apropierea conductei TurkStream

Duminică dimineață, președintele sârb Aleksandar Vucic l-a informat pe Orban că armata Serbiei a descoperit două rucsacuri cu explozibili și detonatori lângă satul Tresnjevac, la aproximativ 20 de kilometri de punctul de intrare a conductei TurkStream în Ungaria. „Unitățile noastre au descoperit explozibili cu o putere devastatoare”, a transmis Vucic pe Instagram. „I-am comunicat premierului Orban că îl vom ține la curent cu evoluția anchetei”.

Ungaria primește anual între cinci și opt miliarde de metri cubi de gaz prin această conductă, de care depind și Slovacia și alte regiuni din Europa Centrală. Aliatul lui Orban, Balint Pasztor, liderul Uniunii Maghiarilor din Voivodina, a comentat pe Facebook: „Dacă ancheta va demonstra că nu liniile noastre erau vizate direct, ci aprovizionarea energetică a Ungariei, atunci devine clar: atentatul a fost planificat pentru a-l înlătura pe Viktor Orban”.

Opoziția respinge acuzațiile

Liderul opoziției, Peter Magyar, a reacționat imediat și l-a acuzat pe premier că vrea să „creeze panică”, sugerând că ar fi sfătuit de „consilieri ruși”. Magyar a insistat că astfel de manevre nu vor opri alegerile de duminica viitoare și că milioane de unguri vor decide soarta conducerii țării.

În ultimele săptămâni, experți ungari în securitate au ridicat ipoteza unei posibile operațiuni sub steag fals, desfășurate pe teritoriul Ungariei sau Serbiei. Scopul ar putea fi fie să genereze simpatie pentru Orban și partidul său Fidesz, fie să ofere un pretext pentru declararea stării de urgență, amânând sau chiar anulând votul.

Context geopolitic și legătura cu Rusia

Orban a refuzat până acum apelurile Uniunii Europene de a renunța la importurile de energie din Rusia, chiar după invazia Ucrainei. Premierul denunță ceea ce numește o „axă Kiev-Bruxelles-Berlin” care ar încerca să impună un „premier-marionetă” după alegeri, favorizând opoziția.

El susține că Ungaria beneficiază de prețuri scăzute la combustibili și încălzire doar datorită gazului și petrolului rusesc, transportat prin Balcani și Ucraina. În plus, Orban a acuzat Ucraina de blocade energetice, după ce petrolul rusesc prin conducta Drujba nu a mai ajuns în țară de la sfârșitul lunii ianuarie.

Guvernul ucrainean a negat orice implicare. „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhîi. El a adăugat că incidentul ar putea fi parte a unei operațiuni sub steag fals pentru a influența alegerile din Ungaria.

Ancheta continuă

Pe 2 aprilie, expertul ungar Andras Racz avertiza că un atac fals asupra conductei TurkStream ar putea fi orchestrat pentru a fi pus pe seama Ucrainei. Fostul ofițer de contrainformații Peter Buda a declarat pentru BBC că o astfel de acțiune nu avantajează Kievul și că ar putea fi folosită pentru a-l favoriza pe Orban în fața alegătorilor.

Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a confirmat că incidentul este tratat cu seriozitate și a amintit că Ungaria a mai fost supusă unor blocade și atacuri asupra infrastructurii energetice, inclusiv drone asupra conductei TurkStream.

În acest context, opoziția denunță încercările premierului de a folosi incidentul ca pe un mijloc de manipulare a opiniei publice înainte de alegeri. Peter Magyar a avertizat că „nu va putea împiedica milioane de unguri să pună capăt celor mai corupte două decenii din istoria țării noastre”.

