DCNews Stiri Viktor Orban anunță că Ungaria taie gazul către Ucraina și acuză „jocuri murdare” în criza Drujba
Data actualizării: 12:39 25 Mar 2026 | Data publicării: 12:38 25 Mar 2026

Viktor Orban anunță că Ungaria taie gazul către Ucraina și acuză „jocuri murdare” în criza Drujba
Autor: Andrei Itu

Viktor Orban, premierul Ungariei Foto: Agerpres / Viktor Orban

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a transmis că Ungaria va opri gazul către Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol pe conducta Drujba.

Viktor Orban dă o nouă lovitură Ucrainei, pe care o acuză de șantaj în cazul conductei Drujba. Prin urmare, Ungaria va opri fluxurile de gaz către țara lui Zelenski.

"Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria", a declarat Viktor Orban într-un clip postat pe Facebook.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe data de 27 ianuarie 2026, în urma a ceea ce Ucraina susține că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp.

Însă Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico afirmă, de partea lor, că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj contra lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Federația Rusă şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

