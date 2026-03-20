€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Viktor Orbán sfidează, din nou, liderii europeni: „Dați banii direct Kievului, nu prin intermediul UE!"
Data publicării: 18:03 20 Mar 2026

Viktor Orbán sfidează, din nou, liderii europeni: „Dați banii direct Kievului, nu prin intermediul UE!”
Autor: Andrei Itu

Șantaj la Bruxelles? Orban oprește banii pentru Ucraina până vine petrolul din Rusia - Agerpres Premierul ungar Viktor Orban - Foto Agerpres

Premierul Ungariei Viktor Orbán le-a propus vineri celorlalți lideri europeni ca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, pe care l-a blocat după oprirea livrărilor de petrol rusesc prin tronsonul ucrainean al conductei Drujba, să fie acordat direct de statele lor Kievului, și nu prin intermediul UE.

Premierul Viktor Orban le-a sugerat celorlalți lideri europeni ca statele lor să plătească împrumutul pentru Ucraina, nu prin intermediul Uniunii Europene.

"Uniunea Europeană nu a fost creată pentru a finanţa războaiele ţărilor terţe", a remarcat Viktor Orban în declaraţii acordate jurnaliștilor, la finalul unui summit european, unde nu a renunţat la veto-ul său faţa de noul pachet european de asistenţă financiară pentru Ucraina, relatează agenţia EFE.

Soluția indicată de Viktor Orban

În timp ce Bruxelles-ul și liderii europeni caută soluții pentru a ocoli veto-ul Ungariei, Viktor Orbán a idicat el însuși o propunere: statele membre să acorde direct Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro, fără implicarea Uniunii.

"Lăsaţi în pace UE şi oferiţi împrumutul! Puneţi banii pe masă şi daţi banii (Ucrainei)!, le-a sugerat el omologilor săi europeni, despre care a mai spus că "prin împrumutul comun ei doresc să ascundă faţă de proprii cetăţenii că doresc să dea Ucrainei din banii lor".

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe data de 27 ianuarie 2026, în urma a ceea ce Ucraina susține că a fost un atac cu drone al Rusiei. De asemenea, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Însă Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico afirm de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj contra lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Federația Rusă şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Viktor Orban a blocat un 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Printre represaliile la care a recurs, pe lângă oprirea exporturilor de energie şi motorină către Ucraina şi blocarea unor noi sancţiuni ale Uniunii contra Rusiei, Viktor Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acest ajutor constă într-un împrumut finanţat prin emiterea de datorie comună şi garantat de bugetul comunitar, adică de statele UE.

Însă Kievul va trebui să ramburseze acest împrumut doar dacă Rusia îi va plăti ipotetice "reparaţii de război", în caz contrar statele UE vor trebui să-l plătească, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, ce au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Când va fi repusă în funcțiune conducta Drujba

În încercarea de a limita posibilitatea lui Viktor Orban de a exploata acest subiect în campania electorală pentru alegerile din data de 12 aprilie, Comisia Europeană a solicitat totuşi Ucrainei să repare conducta Drujba. De asemenea, i-a oferit sprijin financiar pentru lucrări, însă încă nu este clar când va fi repusă această conductă în funcţiune.

Nu este clar nici ce vor face mai departe liderii europeni pentru ca Ucraina să acceseze noile fonduri promise de Uniunea Europeană, dar blocate în continuare de guvernul de la Budapesta. O opţiune este să aştepte să treacă alegerile din Ungaria, în speranţa că actualul premier va fi învins.

La alegerile de pe 12 aprilie 2026 se vor confrunta în Ungaria opozantul Peter Magyar, susţinut de Bruxelles, şi premierul Viktor Orban, aflat în conflict cu Bruxelles-ul deoarece Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Federația Rusă şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
ungaria
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close