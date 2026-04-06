Încălzirea globală ar putea expune în Antarctica un teren cât Pennsylvania, valoros în resurse minerale. Ce se află sub calota glaciară

Încălzirea climatică ar putea face ca o mare porţiune de teren fără gheaţă, de mărimea statului american Pennsylvania, să fie expusă, în Antarctica până în anul 2300. Acest fapt ar putea remodela categoric geopolitica antarctică, dar şi geografia continentului, potrivit unui studiu publicat în Nature Climate Change, transmite luni Live Science.

Rezultatele studiului despre Antarctica

Acest studiu este primul care încorporează ajustarea izostatică glaciară, felul în care terenul de sub calotele glaciare groase se ridică după retragerea gheţii, în proiecţiile apariţiei terenurilor fără gheaţă în Antarctica. Rezultatele arată că schimbările climatice ar putea expune resurse minerale potenţial valoroase, care ar putea stimula renegocierea tratatelor internaţionale care guvernează în prezent Antarctica.

Pe măsură ce tot mai mult teren fără gheaţă apare în Antarctica, a spus Erica Lucas, geofizician la Universitatea din California, Santa Cruz, și autoarea principală a studiului, statele ar putea deveni mai interesate de potenţialul său de resurse minerale.

Ce se află sub calotă glaciară a Antarcticii

Sub calota glaciară a Antarcticii se află un peisaj variat, cu munţi, canioane, văi şi chiar vulcani. Pe măsură ce clima se încălzeşte, calota glaciară se retrage încet, descoperind o parte din acel teren.

Dar până acum, proiecţiile despre emergenţa terenurilor fără gheaţă luaseră în considerare doar modificările marginilor de gheaţă - felul în care se va schimba întinderea spaţială a stratului de gheaţă. Simulările terenurilor accesibile viitoare ale Antarcticii nu luaseră în considerare felul în care terenul s-ar ridica odată ce este eliberat de sub gheaţă ori modul în care diferite scenarii ale nivelului mării ar afecta cantitatea de teren fără gheaţă care ar putea emerge.

Proiecţiile lui Lucas au inclus aceşti factori prin încorporarea modificărilor preconizate ale nivelului mării, informaţii despre grosimea litosferei Pământului,precum şi estimări ale modului în care absenţa atracţiei gravitaţionale a unei calote glaciare ar afecta ridicarea terenului.

Suprafața exactă care ar apărea de sub gheața Antarcticii

Studiul a estimat că 120.610 kilometri pătraţi, 36.381 kilometri pătraţi sau 149 kilometri pătraţi de teren vor apărea de sub gheaţă până în anul 2300 în condiţii de topire a gheţii ridicate, medii şi respectiv scăzute. "Ştim că am avut retragerea gheţii în ultimele două decenii", aşa că intervalele de emergenţă proiectate a terenurilor fără gheaţă nu au fost surprinzătoare, a zis Erica Lucas.

În zona despre care Lucas şi echipa de cercetare au proiectat că va fi fără gheaţă până în 2300 se află zăcăminte cunoscute ori bănuite de cupru, aur, argint, fier şi platină - minerale critice folosite în producţie şi metale valoroase în sine. În special, studiul a constatat că cea mai mare emergenţă terestră din Antarctica este probabil să aibă loc pe teritoriile revendicate de Argentina, Chile şi Regatul Unit şi conţine o serie de zăcăminte minerale, inclusiv cupru, aur, argint şi fier.

Acum, extracţia comercială de minerale nu este permisă în Antarctica, chiar dacă Tratatul Antarctic permite activităţi legate de resursele minerale dacă acestea sunt desfăşurate strict în scopuri ştiinţifice.

Prima ferastră de negocieri pentru țările cu revendicări teritoriale în Antarctica

Dacă resursele minerale devin mai uşor de extras, statele cu revendicări teritoriale în Antarctica ar avea un stimulent pentru a renegocia aceşti termeni, indică autorii studiului. Prima fereastră pentru renegociere este în 2048, când părţile semnatare ale Tratatului Antarctic vor putea solicita o revizuire a protocolului de mediu al tratatului.

Autorii sugerează că aceste schimbări ale terenurilor antarctice ar putea pune presiune asupra cadrului juridic al regiunii despre activităţile legate de resursele minerale. "Aceasta este o evaluare corectă", a scris într-un e-mail Tim Stephens, profesor de drept internaţional la Facultatea de Drept a Universităţii din Sydney, care nu a fost implicat în noul studiu. "Cu toate acestea, este puţin probabil ca apariţia terenului fără gheaţă, proiectată de noul studiu, să declanşeze de la sine o schimbare majoră a guvernării Antarcticii", a mai scris l.

"Continentul va rămâne în continuare un mediu foarte dificil pentru extracţia resurselor minerale", a scris el. De asemenea, transformarea mediului antarctic ar putea stimula o mai mare cooperare şi o concentrare asupra obiectivelor de protecţie a mediului cuprinse în Tratatul Antarctic, notează Agerpres.