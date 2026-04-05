"Capitala ciocolatei" din Europa: Orașul surpriză care întrece Parisul și Bruxellesul

Când vine vorba despre dulciuri rafinate, mulți se gândesc imediat la Belgia, la Franța sau la Elveția. Totuși, clasamentul recent schimbă complet percepția. Capitala ciocolatei, acel loc asociat cu tradiția și excelența, nu este niciuna dintre destinațiile clasice. În mod neașteptat, titlul de capitala ciocolatei din Europa ajunge la Torino, un oraș italian care a reușit să depășească nume sonore precum Parisul și Bruxellesul.

Cum a ajuns Torino „capitala ciocolatei”

Analiza realizată de compania Avis, înainte de sezonul turistic, a pus sub lupă mai multe orașe europene. Au fost luate în calcul elemente clare: câți producători de ciocolată există, ce experiențe pot avea turiștii (muzee, tururi în fabrici), dar și impresiile vizitatorilor.

Rezultatul? Torino urcă pe primul loc în topul dedicat capitala ciocolatei, urmat foarte aproape de Perugia, tot din Italia. Pe poziția a treia apare Salzburg, confirmând că tradiția dulce nu ține doar de vestul Europei.

Orașele care domină topul european

Clasamentul complet aduce și alte surprize. Două orașe din Regatul Unit intră în top: York, pe locul patru, și Londra, pe locul opt. Lista arată clar că pasiunea pentru ciocolată este răspândită în toată Europa, dar puține locuri pot rivaliza cu ceea ce oferă Torino.

Top 10 „capitale neașteptate ale ciocolatei” din Europa:

Torino, Italia

Perugia, Italia

Salzburg, Austria

York, Regatul Unit

Anvers, Belgia

Strasbourg, Franța

Cracovia, Polonia

Londra, Regatul Unit

Amsterdam, Olanda

Praga, Cehia

De ce Torino este considerat acum capitala ciocolatei

Torino nu a ajuns întâmplător în frunte. Orașul adună nu mai puțin de 233 de ciocolatieri și oferă mai multe atracții dedicate acestui domeniu. Tradiția sa merge înapoi până în 1585, fiind considerat de mult timp un punct central pentru cultura ciocolatei în Europa.

Aici au apărut preparate devenite simbol: gianduja și bicerinul, combinații celebre de ciocolată și alune de pădure. În plus, turiștii pot vizita Muzeul Ciocolatei Pfatisch sau pot participa la tururi în fabrici cunoscute, precum Caffarel. Festivalul anual Cioccolato completează experiența și atrage mii de vizitatori.

Experiențele turiștilor confirmă reputația

Recenziile celor care au ajuns aici întăresc imaginea orașului. Un vizitator a descris experiența astfel: „Un tur audio-ghidat superb, interactiv și potrivit pentru familii. Copiii s-au distrat de minune cu jocurile interactive. Un cadru foarte confortabil și realist, recreat special pentru tur. Totul a fost prezentat în detaliu și a implicat toate simțurile. O mică degustare a celor trei tipuri de ciocolată, neagră, cu lapte și albă, iar la final, Gianduiotto-ul regelui.”

Un alt turist a remarcat atmosfera aparte: „Acest loc pare desprins de pe un platou de filmare. Totul arată atât de bine. Chiar dacă nu cumperi nimic, merită să îl vizitezi.”

Clasamentul schimbă complet harta destinațiilor pentru iubitorii de deserturi. Departe de clișee, Torino își consolidează statutul de capitala ciocolatei și devine o alegere tot mai populară pentru turiști. Iar faptul că a reușit să întreacă orașe celebre precum Parisul și Bruxellesul spune totul despre nivelul la care a ajuns acest oraș italian, potrivit Express.

