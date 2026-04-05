DCNews Stiri "Capitala ciocolatei" din Europa: Orașul surpriză care întrece Parisul și Bruxellesul
Data publicării: 08:47 05 Apr 2026

"Capitala ciocolatei" din Europa: Orașul surpriză care întrece Parisul și Bruxellesul
Autor: Tiberiu Vasile

ciocolata Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Un oraș european mai puțin asociat cu tradiția dulce a reușit să urce pe primul loc în topul „capitalei ciocolatei”, depășind surprinzător destinații consacrate precum Parisul și Bruxellesul.

Când vine vorba despre dulciuri rafinate, mulți se gândesc imediat la Belgia, la Franța sau la Elveția. Totuși, clasamentul recent schimbă complet percepția. Capitala ciocolatei, acel loc asociat cu tradiția și excelența, nu este niciuna dintre destinațiile clasice. În mod neașteptat, titlul de capitala ciocolatei din Europa ajunge la Torino, un oraș italian care a reușit să depășească nume sonore precum Parisul și Bruxellesul.

Cum a ajuns Torino „capitala ciocolatei”

Analiza realizată de compania Avis, înainte de sezonul turistic, a pus sub lupă mai multe orașe europene. Au fost luate în calcul elemente clare: câți producători de ciocolată există, ce experiențe pot avea turiștii (muzee, tururi în fabrici), dar și impresiile vizitatorilor.

Rezultatul? Torino urcă pe primul loc în topul dedicat capitala ciocolatei, urmat foarte aproape de Perugia, tot din Italia. Pe poziția a treia apare Salzburg, confirmând că tradiția dulce nu ține doar de vestul Europei.

Orașele care domină topul european

Clasamentul complet aduce și alte surprize. Două orașe din Regatul Unit intră în top: York, pe locul patru, și Londra, pe locul opt. Lista arată clar că pasiunea pentru ciocolată este răspândită în toată Europa, dar puține locuri pot rivaliza cu ceea ce oferă Torino.

Top 10 „capitale neașteptate ale ciocolatei” din Europa:

Torino, Italia
Perugia, Italia
Salzburg, Austria
York, Regatul Unit
Anvers, Belgia
Strasbourg, Franța
Cracovia, Polonia
Londra, Regatul Unit
Amsterdam, Olanda
Praga, Cehia

De ce Torino este considerat acum capitala ciocolatei

Torino nu a ajuns întâmplător în frunte. Orașul adună nu mai puțin de 233 de ciocolatieri și oferă mai multe atracții dedicate acestui domeniu. Tradiția sa merge înapoi până în 1585, fiind considerat de mult timp un punct central pentru cultura ciocolatei în Europa.

Aici au apărut preparate devenite simbol: gianduja și bicerinul, combinații celebre de ciocolată și alune de pădure. În plus, turiștii pot vizita Muzeul Ciocolatei Pfatisch sau pot participa la tururi în fabrici cunoscute, precum Caffarel. Festivalul anual Cioccolato completează experiența și atrage mii de vizitatori.

Experiențele turiștilor confirmă reputația

Recenziile celor care au ajuns aici întăresc imaginea orașului. Un vizitator a descris experiența astfel: „Un tur audio-ghidat superb, interactiv și potrivit pentru familii. Copiii s-au distrat de minune cu jocurile interactive. Un cadru foarte confortabil și realist, recreat special pentru tur. Totul a fost prezentat în detaliu și a implicat toate simțurile. O mică degustare a celor trei tipuri de ciocolată, neagră, cu lapte și albă, iar la final, Gianduiotto-ul regelui.”

Un alt turist a remarcat atmosfera aparte: „Acest loc pare desprins de pe un platou de filmare. Totul arată atât de bine. Chiar dacă nu cumperi nimic, merită să îl vizitezi.”

Clasamentul schimbă complet harta destinațiilor pentru iubitorii de deserturi. Departe de clișee, Torino își consolidează statutul de capitala ciocolatei și devine o alegere tot mai populară pentru turiști. Iar faptul că a reușit să întreacă orașe celebre precum Parisul și Bruxellesul spune totul despre nivelul la care a ajuns acest oraș italian, potrivit Express.

CITEȘTE ȘI: Tartă cu ciocolată și mere: Rețeta simplă pe care o vei iubi
 

italia
torino
ciocolata
paris
bruxelles
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
