Antonio Costa: Lovirea infrastructurilor civile este ilegală, dar acuză Iranul

Asta în timp ce președintele american Donald Trump amenință cu atacuri devastatoare asupra podurilor și centralelor electrice ale Iranului dacă acesta nu redeschide până marți seară Strâmtoarea Ormuz, relatează agențiile AFP și EFE.

'Orice atac împotriva infrastructurilor civile, în mod concret asupra instalațiilor energetice, este ilegal și inacceptabil. Acest lucru este valabil pentru războiul Rusiei în Ucraina și se aplică peste tot în altă parte', a scris președintele Consiliului European într-un mesaj pe rețeaua de socializare, fără a face vreo referire la SUA ori la Israel.

În schimb, el a adăugat că 'populația civilă iraniană este principala victimă a regimului iranian' și 'ea ar fi de asemenea principala victimă a unei extinderi a campaniei militare'.

Antonio Costa a mai făcut referire la o discuție recentă cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, afirmând că i-a cerut acestuia ca Iranul să înceteze 'imediat' atacurile împotriva statelor din Golf și să restabilească traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

'După cinci săptămâni de război în Orientul Mijlociu, este clar că numai o soluție diplomatică va aborda cauzele profunde' ale conflictului, a remarcat președintele Consiliului European.

Trump a amenințat Iranul că va dezlănțui 'iadul' asupra acestei țări dacă până marți la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, în cel mai recent ultimatum pe care l-a transmis Teheranului. 'Dacă ei nu fac ceva până marți seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică și niciun pod în picioare', a amenințat el duminică.

Iranul a răspuns luni că nu va negocia cu SUA sub amenințarea unor ultimatumuri și că a formulat propriile poziții și cereri ca răspuns la propunerile de armistițiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari. 'Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau amenințările cu comiterea de crime de război', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, la o conferință de presă.

'Cererea noastră este încheierea acestui război impus, împreună cu garanții că acest ciclu nefast nu se va repeta', a indicat oficialul iranian.

Potrivit publicației Axios, SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali, respectiv Pakistan, Turcia și Egipt, discută termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)