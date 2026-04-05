DCNews Stiri Adrian Năstase, de Ziua NATO: Momentul în care am ajuns la Washington, în martie 2004, unul dintre cele mai puternice
Data actualizării: 15:44 05 Apr 2026 | Data publicării: 15:17 05 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Adriann Năstase a rememorat aderarea României la NATO, descrisă drept o „schimbare de destin”, și a subliniat semnificația Zilei NATO, sărbătorită în prima duminică din aprilie, astăzi.

Fostul premier al României, Adriann Năstase, a evocat atăzi un moment definitoriu pentru istoria țării. Aderarea țării la NATO, descrisă de el ca o „schimbare de destin”, a marcat un punct crucial în istoria modernă a României. În declarația sa, el evidențiază eforturile susținute și responsabilitatea pe care a implicat-o acest proces, precum și impactul său asupra securității și stabilității naționale. Totodată, fostul premier aduce aminte și de semnificația Zilei NATO, sărbătorită în prima duminică din aprilie, astăzi, ca simbol al angajamentului României față de valorile democratice și cooperarea cu partenerii internaționali. Comentariile sale oferă atât o retrospectivă a parcursului istoric, cât și o reflecție asupra importanței continuității politicilor de securitate în contextul geopolitic actual.

"Am crezut cu tărie că România trebuie să își găsească locul firesc"

"Aderarea României la NATO a fost, pentru mine, nu doar un obiectiv politic, ci o misiune profundă, legată de destinul țării noastre. Am crezut cu tărie că România trebuie să își găsească locul firesc în lumea valorilor democratice, acolo unde securitatea, solidaritatea și libertatea nu sunt doar concepte, ci realități asumate și apărate.

Ani la rând am muncit, împreună cu o echipă dedicată, pentru a demonstra că România este pregătită să devină parte a acestei alianțe. Nu a fost un drum ușor. A fost nevoie de reforme, de perseverență și, mai ales, de încredere - în noi înșine și în viitorul nostru.

Ziua NATO în România

Momentul în care am ajuns la Washington, în martie 2004, rămâne unul dintre cele mai puternice din viața mea publică. Acolo, în cadrul ceremoniei oficiale, când România a devenit membru al NATO, am simțit că asist la o schimbare de destin. Nu era doar un act formal, ci confirmarea faptului că țara noastră își găsise, în sfârșit, locul într-o comunitate de națiuni unite prin valori comune. A fost un moment de mândrie, dar și de responsabilitate.

Am știut atunci că acest pas trebuie să rămână viu în conștiința românilor. De aceea, în același an, am susținut adoptarea legii prin care prima duminică a lunii aprilie a fost declarată Ziua NATO în România. Am dorit ca această zi să nu fie doar o simplă comemorare, ci un simbol. Un simbol al drumului parcurs, al eforturilor depuse și al angajamentului nostru față de securitatea și stabilitatea acestei țări.

"Pentru mine, aderarea la NATO a însemnat mai mult decât o realizare politică"

Pentru mine, aderarea la NATO a însemnat mai mult decât o realizare politică. A însemnat garanția că România nu va mai fi niciodată singură în fața provocărilor istoriei. A însemnat un legământ cu viitorul, cu generațiile care vor trăi într-o țară mai sigură, mai respectată și mai bine ancorată în valorile lumii democratice. A fost un efort care a început în 1990!

Privesc în urmă cu convingerea că am făcut ceea ce trebuia pentru România. Ziua NATO nu este doar o dată în calendar. Este o amintire vie a unui moment în care am ales, ca națiune, să mergem înainte, împreună cu aliații noștri, pe drumul libertății și al solidarității.

Este important ca liderii de astăzi ai țării să găsească soluțiile potrivite, în contextul actual, pentru a asigura, în continuare, securitatea națională", a postat Adrian Năstase pe blogul său.

CITEȘTE ȘI: Adrian Năstase prezice „exmatricularea“ lui George Simion din AUR și îi arată pisica PSD-ului / Ce spune de Călin Georgescu

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 16 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 35 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Publicat acum 9 ore si 3 minute
Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close