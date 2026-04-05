Adrian Năstase, de Ziua NATO: Momentul în care am ajuns la Washington, în martie 2004, unul dintre cele mai puternice

Fostul premier al României, Adriann Năstase, a evocat atăzi un moment definitoriu pentru istoria țării. Aderarea țării la NATO, descrisă de el ca o „schimbare de destin”, a marcat un punct crucial în istoria modernă a României. În declarația sa, el evidențiază eforturile susținute și responsabilitatea pe care a implicat-o acest proces, precum și impactul său asupra securității și stabilității naționale. Totodată, fostul premier aduce aminte și de semnificația Zilei NATO, sărbătorită în prima duminică din aprilie, astăzi, ca simbol al angajamentului României față de valorile democratice și cooperarea cu partenerii internaționali. Comentariile sale oferă atât o retrospectivă a parcursului istoric, cât și o reflecție asupra importanței continuității politicilor de securitate în contextul geopolitic actual.

"Aderarea României la NATO a fost, pentru mine, nu doar un obiectiv politic, ci o misiune profundă, legată de destinul țării noastre. Am crezut cu tărie că România trebuie să își găsească locul firesc în lumea valorilor democratice, acolo unde securitatea, solidaritatea și libertatea nu sunt doar concepte, ci realități asumate și apărate.

Ani la rând am muncit, împreună cu o echipă dedicată, pentru a demonstra că România este pregătită să devină parte a acestei alianțe. Nu a fost un drum ușor. A fost nevoie de reforme, de perseverență și, mai ales, de încredere - în noi înșine și în viitorul nostru.

Ziua NATO în România

Momentul în care am ajuns la Washington, în martie 2004, rămâne unul dintre cele mai puternice din viața mea publică. Acolo, în cadrul ceremoniei oficiale, când România a devenit membru al NATO, am simțit că asist la o schimbare de destin. Nu era doar un act formal, ci confirmarea faptului că țara noastră își găsise, în sfârșit, locul într-o comunitate de națiuni unite prin valori comune. A fost un moment de mândrie, dar și de responsabilitate.

Am știut atunci că acest pas trebuie să rămână viu în conștiința românilor. De aceea, în același an, am susținut adoptarea legii prin care prima duminică a lunii aprilie a fost declarată Ziua NATO în România. Am dorit ca această zi să nu fie doar o simplă comemorare, ci un simbol. Un simbol al drumului parcurs, al eforturilor depuse și al angajamentului nostru față de securitatea și stabilitatea acestei țări.

Pentru mine, aderarea la NATO a însemnat mai mult decât o realizare politică. A însemnat garanția că România nu va mai fi niciodată singură în fața provocărilor istoriei. A însemnat un legământ cu viitorul, cu generațiile care vor trăi într-o țară mai sigură, mai respectată și mai bine ancorată în valorile lumii democratice. A fost un efort care a început în 1990!

Privesc în urmă cu convingerea că am făcut ceea ce trebuia pentru România. Ziua NATO nu este doar o dată în calendar. Este o amintire vie a unui moment în care am ales, ca națiune, să mergem înainte, împreună cu aliații noștri, pe drumul libertății și al solidarității.

Este important ca liderii de astăzi ai țării să găsească soluțiile potrivite, în contextul actual, pentru a asigura, în continuare, securitatea națională", a postat Adrian Năstase pe blogul său.

