Prețul primelor roșii românești din acest an, care se vând în fața solariilor: "Costurile au crescut cu 40%"

Producătorii din județul Olt care au început să recolteze încă din luna martie vând tomatele en-gros cu 40-42 de lei kilogramul, iar fermierii spun că scumpirea este consecința directă a costurilor tot mai mari din agricultură și a producției reduse.

Potrivit președintelui Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, cultivatorii s-au confruntat în această iarnă cu cheltuieli mult mai mari decât în anii trecuți, în special pentru încălzirea solariilor, dar și pentru fertilizanți sau forță de muncă.

„Anul acesta au fost cele mai mari costuri din ultimii ani, în primul rând din cauza creşterilor de preţ la combustibil, la forţa de muncă, seminţe, la toate inputurile, consumul de combustibil a fost dublu faţă de ultimele trei - patru ierni. Am avut o iarnă cu puţine zile însorite, cu multă nebulozitate, cu temperaturi scăzute. Cu toate acestea, cei mai pregătiţi, şi îi numărăm pe degete, au recoltat încă din luna martie”, a spus liderul organizației de producători.

Cerere mare înainte de Paște

Cantitatea de roșii românești scoasă până acum pe piață este mică, iar cererea este foarte ridicată. Ion Păunel estimează că în perioada următoare producția va crește, însă apropierea Paștelui ar putea menține prețurile ridicate la tarabe.

„Cei care scot primii au avut şi cele mai mari costuri şi atunci trebuie să se acopere într-un fel sau altul cheltuiala. Cererea de tomate româneşti în această perioadă este mai mare decât oferta. Cunosc cazuri în ultimii 3-4 ani de zile şi inclusiv anul acesta, când pentru prima recoltă, poate să fie de 50 de kilograme, 100 de kilograme, cât are fermierul, clienţii fideli au venit să cumpere chiar dacă nu este rentabil pentru ei, au vrut să fie primii pe piaţă.

Anul acesta, ca şi anul trecut, preţul de pornire a fost undeva de la 45 de lei la producător şi cred că s-a plecat cu 52-53 de lei din angro către revânzător. Revânzătorul, la rândul lui, cred că a avut undeva un 60 de lei pe kilogram şi în piaţă a fost şi preţul de 69,99 de lei, chiar în unele pieţe, în funcţie de potenţialul cartierului, a fost chiar şi 80 de lei pe kilogram. În săptămâna de dinaintea Paştelui chiar dacă va mai creşte cantitatea recoltată, pentru că şi cererea poate fi mult mai ridicată decât acum, este posibil ca să nu observăm o reducere a preţului la tarabă”, a explicat Păunel.

Printre cele mai scumpe tomate din Europa

Ion Păunel, care este și legumicultor, admite că prețul tomatelor românești extratimpurii ar putea fi printre cele mai ridicate din Europa. Fermierii spun însă că roșiile cultivate în solariile din România sunt apreciate pentru gust, deoarece provin din soiuri cunoscute, cultivate mai degrabă pentru calitate decât pentru producție.

„Acest preţ este poate unul dintre cele mai mari din Europa, nu ştiu sigur, dar e posibil. Dar e o condiţie ca să vindem la preţul ăsta. Neapărat, fermierul trebuie să aibă cultivat cele două soiuri bulgăreşti, Paris şi Prekos, numai aceste tomate pot obţine acest preţ. Sunt cele mai timpurii, extra-timpurii de pe piaţă, rezistă cel mai bine la perioadele astea cu nebulozitate atmosferică şi sunt inconfundabile la gust. Productivitatea la acest soi în medie este undeva între 500 şi 700 de grame per plantă”, a completat Ion Păunel.