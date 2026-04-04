Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 36: Trump dă Iranului 48 de ore pentru a ajunge la un acord

Update 23 - Armata Iranului avertizează: „Întreaga regiune se va transforma în iad”. Mesaj pentru SUA și Israel dacă escaladează conflictul

Un purtător de cuvânt al Khatam al-Anbiya Central Headquarters a transmis un avertisment clar către Statele Unite și Israel: orice escaladare suplimentară va provoca un răspuns dur, la scară regională.

„Nu uitați că, dacă agresiunea se extinde, întreaga regiune se va transforma într-un iad pentru voi,” a declarat purtătorul de cuvânt iranian. „Iluzia că puteți învinge Republica Islamică Iran s-a transformat într-o mlaștină în care vă veți scufunda.”

După cum am relatat anterior, Donald Trump și-a reînnoit ultimatumul adresat Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, avertizând că regimul de la Teheran va înfrunta „iadul” dacă nu o va face până luni.

Update 22 - Israelul spune că o rachetă a fost trasă din Yemen

Armata israeliană a anunțat că a identificat o rachetă trasă din Yemen către teritoriul său, iar sistemele de apărare aeriană sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea, relatează agenția de presă AFP.

Agenția a precizat că acesta este al cincilea astfel de atac detectat de la începutul războiului.

Atacul vine după ce rebelii Houthis, aliați ai Iranului, s-au alăturat conflictului săptămâna trecută, lansând o salvă de rachete asupra Israelului.

Update 21 - Senatorul american Lindsey Graham susține ultimatumul de 48 de ore al lui Trump pentru Iran

Senatorul american Lindsey Graham, cunoscut pentru pozițiile sale pro-intervenție militară și aliat al lui Donald Trump, a declarat că „susține pe deplin” ultimatumul dat Iranului.

„După discuția pe care am avut-o în această dimineață cu președintele Trump, sunt complet convins că va folosi forță militară masivă împotriva regimului dacă aceștia continuă să blocheze Strâmtoarea Hormuz și refuză o soluție diplomatică pentru atingerea obiectivelor noastre,” a scris Graham într-o postare pe X.

„Dacă până acum Iranul și alții nu au înțeles că președintele Trump vorbește serios, atunci nu știu când vor înțelege.”

Update 20 - Netanyahu susține că Israelul a lovit fabricile petro-chimice din Iran

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul a efectuat astăzi atacuri asupra fabricilor petro-chimice din Iran, pe care le descrie drept o sursă majoră de venituri pentru guvernul iranian.

Într-un mesaj video postat pe contul său de X, Netanyahu a declarat că atacurile asupra uzinelor petro-chimice au avut loc după ce au lovit facilitățile siderurgice din Iran. El a susținut că Israelul a „distrus 70% din capacitatea Iranului de a produce oțel”.

„Vom continua să le lovim, așa cum am promis,” a adăugat acesta.

Update 19 - Iranul spune că Irakul este scutit de orice restricții în Strâmtoarea Ormuz

Comandamentul militar comun Khatam al-Anbiya a declarat că Irakul va fi scutit de orice restricții privind tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, potrivit relatărilor mass-media iraniene.

Această decizie semnalează un tratament preferențial pentru Baghdad, pe măsură ce Teheranul își consolidează controlul asupra acestei căi navigabile strategice, a relatat agenția de presă Reuters.

Update 18 - Armata israeliană raportează noi rachete venite din Iran

Armata Israelului a anunțat că a detectat o nouă serie de rachete îndreptându-se spre țară dinspre Iran. Este a patra salvă raportată în ultimele trei ore.

Potrivit publicației The Times of Israel, cel mai recent atac vizează nordul Israelului.

Update 17 - Rachete lansate spre Galileea de Nord, în timp ce Israelul lovește sudul Libanului

Potrivit Al Jazeera Arabic, au fost raportate tiruri de rachete și atacuri în sudul Libanului și nordul Israelului.

Aceștia au relatat despre o salvă de rachete lansate din sudul Libanului spre Galileea de Nord, în nordul Israelului. De asemenea, au fost raportate două atacuri aeriene israeliene asupra localității Hanine și asupra altor locații, precum și un atac cu dronă asupra orașului Majdal.

Nu au fost disponibile detalii suplimentare privind victimele sau pagubele.

Update 16 - Hezbollah afirmă că vizează sediul Brigăzii din Golan a Israelului

Hezbollah susține că a desfășurat o serie de atacuri îndreptate împotriva pozițiilor armatei israeliene și adunărilor de trupe. Grupul afirmă că a lansat salve de rachete asupra forțelor israeliene în piața orașului Qantara, în sudul Libanului, și asupra unei adunări de soldați și vehicule în așezarea Kfar Yuval.

De asemenea, grupul a declarat că a bombardat cu artilerie pozițiile trupelor israeliene din orașul Khiam. În comunicate separate, Hezbollah a precizat că a lansat drone care au vizat baza Shragah, descrisă ca sediul administrativ al Brigăzii din Golan, situată la nord de orașul Acre, precum și forțele israeliene aflate în apropierea sitului militar al-Sammaqa, în colinele Kfarchouba ocupate.

Până în prezent, armata israeliană nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste afirmații.

Update 15 - Autoritățile americane le-au arestat pe nepoata și strănepoata generalului iranian decedat Soleimani

Agenți federali americani le-au arestat în Statele Unite pe nepoata și strănepoata generalului iranian decedat Qassem Soleimani, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Cele două au fost arestate vineri, după ce secretarul de stat american Marco Rubio le-a revocat statutul de rezidență permanentă, a precizat Departamentul de Stat.

„Hamideh Soleimani Afshar și fiica ei se află acum în custodia US Immigration and Customs Enforcement,” se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat.

Update 14 - Fico spune că UE ar trebui să renunțe la sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești pe durata conflictului din Golf

Uniunea Europeană ar trebui să pună capăt sancțiunilor asupra importurilor de petrol și gaze rusești, să ia măsuri pentru restabilirea fluxului de petrol prin conducta Druzhba și să încheie războiul din Ucraina pentru a combate criza energetică generată de războiul din Iran, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico, într-un comunicat emis după un apel telefonic cu prim-ministrul ungar Viktor Orban.

Petrolul rusesc apare ca unul dintre principalii beneficiari ai războiului SUA-Israel împotriva Iranului, după decizia președintelui Donald Trump de a relaxa temporar sancțiunile pentru petrolul rusesc transportat, pentru a încetini criza energetică și creșterile de prețuri care au urmat.

Alți doi mari producători de energie din afara OPEC care ar putea beneficia sunt Norvegia și Canada, au precizat experții. Totuși, acest lucru va depinde în mare măsură de capacitatea lor de a crește producția.

Update 13 - Președintele Turciei, Erdogan, cere eforturi suplimentare pentru încheierea războiului din Iran, în discuții cu Rutte

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis secretarului general al NATO, Mark Rutte, că războiul SUA-Israel împotriva Iranului a creat ceea ce el numește un „impas geostrategic” și a cerut sporirea eforturilor internaționale pentru încheierea conflictului.

Într-un comunicat, Direcția generală de Comunicare din Turcia a precizat că Erdogan și Rutte au discutat, în cadrul unui apel telefonic, despre evoluțiile regionale și globale, precum și despre probleme legate de NATO.

Erdogan a afirmat că sprijinul NATO pentru apărarea aeriană a Turciei în timpul războiului a demonstrat puterea de descurajare și solidaritatea alianței. De asemenea, el a subliniat că Turcia își continuă eforturile pentru a căuta o soluționare pașnică a războiului dintre Ucraina și Rusia.

Update 12- Trump dă Iranului 48 de ore pentru a ajunge la un acord sau va "dezlănţui iadul"

Preşedintele american Donald Trump i-a dat sâmbătă Iranului 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor, informează AFP.

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge - 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend pascal.

La 26 martie, Donald Trump i-a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului.

Ultimatumul a fost stabilit pentru "luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului".

Dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă până atunci, preşedintele SUA a ameninţat că va distruge centralele electrice ale Iranului.

Update 11 - Rusia evacuează mai mult personal de la Bushehr pe fondul temerilor tot mai mari privind riscul nuclear

Compania nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, afirmă că riscul unui accident nuclear la centrala din Bushehr Nuclear Power Plant este în creștere, în timp ce continuă evacuarea personalului de la fața locului.

Agențiile de presă ruse au relatat că Rosatom a evacuat încă 198 de angajați de la centrala nucleară Bushehr sâmbătă. Compania retrage personal încă de la începutul războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie.

Cea mai recentă evacuare fusese planificată înainte ca International Atomic Energy Agency să anunțe pe platforma X că unul dintre membrii personalului responsabil cu protecția fizică a centralei a fost ucis de fragmente provenite dintr-un proiectil. Agenția a adăugat că o clădire din cadrul instalației a fost afectată de undele de șoc și de fragmente.

Directorul Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat, potrivit agențiilor ruse, că evoluțiile din apropierea centralei se desfășoară conform celui mai pesimist scenariu. El a precizat că angajatul ucis era cetățean iranian.

Anterior, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că loviturile americane și israeliene din apropierea centralei nucleare Bushehr reprezintă riscuri semnificative pentru Iran și pentru întreaga regiune a Golfului.

Update 10 - Cel puțin 3.300 de persoane au fost ucise, iar peste 4,3 milioane au fost strămutate în primele săptămâni de lupte: OMS

Directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății, Hanan Balkhy, a prezentat o imagine de ansamblu asupra impactului războiului în toate țările afectate, în primele săptămâni, în cadrul unui briefing de presă.

Balkhy a declarat că luptele au declanșat una dintre cele mai „extinse crize” din ultimele decenii:

Au rezultat peste 3.300 de decese.

Peste 30.000 de răniți au fost raportați.

Peste 4,3 milioane de persoane au fost strămutate în primele săptămâni.

116 atacuri confirmate asupra unităților medicale.

Update 9 - Iranul desfășoară un nou sistem de apărare aeriană pentru a contracara avioanele SUA

Comandamentul militar al Iranului a anunțat sâmbătă că a desfășurat un nou sistem de apărare aeriană pentru a lovi avioanele americane pe care le-a doborât vineri și a promis că Teheranul va „obține cu siguranță controlul deplin” asupra spațiului său aerian, după mai bine de o lună în care SUA și Israel au dominat aerian în timpul războiului.

Update 8 - Iordania raportează 281 de atacuri iraniene cu rachete și drone de la începutul războiului

Forțele Armate Iordaniene au declarat că Iranul a vizat regatul cu 161 de rachete și 120 de drone de la debutul conflictului.

Într-un comunicat transmis de agenția de presă Petra, armata a precizat că a interceptat cu succes toate proiectilele primite, cu excepția a 20 dintre acestea. „Toate atacurile iraniene au vizat facilități și obiective vitale de pe teritoriul iordanian, ceea ce înseamnă că nu au fost întâmplătoare”, se mai arată în declarație.

Update 7 - Iranul a autorizat trecerea navelor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenţia de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă DPA.

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci şi care aşteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

Update 6 - Hezbollah a revendicat noi atacuri în nordul Israelului

Gruparea libaneză afirmă că luptătorii săi au lansat două atacuri care au vizat orașul Kiryat Shmona din nordul Israelului, printr-un bombardament cu rachete.

Totodată, gruparea a precizat că a vizat zona unei platforme de aterizare pentru elicoptere cu rachete. Potrivit declarației Hezbollah, platforma fusese amenajată de forțele israeliene pentru evacuarea răniților în orașul de frontieră Maroun al-Ras.

Update 5 - Miniştrii UE cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, în contextul creşterii preţurilor

Printre consecinţele închiderii Strâmtorii Hormuz se numără majorarea preţurilor la energie, ceea ce a crescut profiturile companiilor din domeniu.

Reuters transmite că miniştrii de finanţe din cinci state membre ale Uniunii Europene, respectiv Germania, Spania, Italia, Austria şi Portugalia solicită introducerea unei taxe pe profiturile excepţionale pentru a recupera o parte din aceste câştiguri.

Într-o scrisoare adresată de miniştrii de finanţe se menționează: „Aceasta ar transmite, de asemenea, un mesaj clar că cei care profită de consecinţele războiului trebuie să îşi aducă contribuţia pentru a uşura povara asupra populaţiei generale.

Update 4 - Iran mută toate cursurile universitare în învăţământ online

Agenţia semioficială de presă Tasnim din Iran raportează faptul că cursurile universitare din întreaga ţară vor fi reluate, dar se vor desfăşura în format virtual.

Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei a transmis că noua regulă va rămâne în vigoare până la noi dispoziţii.

Update 3 - Explozii au fost auzite în zona petrochimică Mahshahr din sudul Iranului

Agenția de știri Fars din Iran raportează că au avut loc explozii în zona economică specială petrochimică Mahshahr, din provincia Khuzestan, în sudul țării, iar din zona unde s-au produs deflagrațiile s-a ridicat fum, scrie Al Jazeera.

Update 2 - Liban: Noi lovituri israeliene au vizat infrastructura Hezbollah din sudul oraşului Beirut

Armata israeliană a bombardat sâmbătă în zori periferiile sudice ale capitalei libaneze, Beirut, afirmând că a lovit infrastructura organizaţiei şiite Hezbollah, transmit AFP şi DPA.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat pe Telegram că au început lovirea infrastructurii Hezbollah din Beirut.

De asemenea, acţiunile armatei israeliene au vizat mai multe poduri peste râul Litani în scopul tăierii legăturilor unei părţi din sudul Libanului cu restul ţării, potrivit unor experţi militari.

În cel mai recent atac de acest tip, avioane militare israeliene au vizat vineri podul ce leagă localităţile Sohmor şi Mashghara, antrenând distrugerea sa, a indicat Agenţia naţională de informaţii ANI.

Până acum forţele israeliene au distrus cinci poduri peste râul Litani, situat la 30 de kilometri nord de frontiera dintre Israel şi Liban, regiune unde israelienii doresc să creeze o zonă de securitate.

Multiple atacuri cu rachete dinspre Iran

De asemenea, armata israeliană a raportat multiple atacuri cu rachete dinspre Iran în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Echipele de căutare şi salvare se îndreaptă spre centrul Israelului, de unde s-au primit apeluri privind impactul unor rachete, au menţionat IDF.

Pe de altă parte, trei căşti albastre de naţionalitate indoneziană au fost rănite vineri într-o explozie în sudul Libanului, a anunţat ONU.

Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a indicat că explozia s-a produs în interiorul unei instalaţii a ONU din apropiere de El Adeisse. Doi dintre soldaţi sunt grav răniţi.

Incidentul de vineri a survenit la câteva zile după ce alte trei căşti albastre, tot de naţionalitate indoneziană, au murit pe 29 şi 30 martie în sudul Libanului, unde armata israeliană şi Hezbollah se confruntă de la finalul lunii februarie.

Update 1: Iranul a anunţat, vineri noaptea, că a doborât încă un avion militar american

Iranul a anunţat vineri noaptea că a doborât un al doilea avion militar american, în apropierea strâmtorii Ormuz, transmite DPA.

Potrivit agenţiei de presă iraniene Fars, forţele de apărare antiaeriană iraniene au ţintit şi au lovit un avion A-10, cunoscut drept Warthog. Informaţia nu a putut fi verificată din surse independente.

Postul de televiziune american CBS a relatat că pilotul avionului s-a catapultat deasupra Golfului Persic şi a fost recuperat cu succes.

Anterior în cursul zilei de vineri, Iranul anunţase doborârea unui avion american de vânătoare F-35. Conform unei declaraţii a Gardienilor Revoluţiei, forţa militară de elită a Teheranului, avionul a fost doborât în spaţiul aerian iranian de un sistem de apărare antiaeriană avansat.

Totuşi, experţi militari au precizat pe social media că imaginile publicate par să arate epava unui avion model F-15.

Unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat de forţele speciale americane, în timp ce căutarea celuilalt membru continuă.

