Smartwatch-ul și inelul tău inteligent știu mai multe despre tine decât crezi: Acestea sunt riscurile pe care le ascund

Cu toate acestea, ele ascund și riscuri care pot pune în pericol confidențialitatea noastră, deoarece smartwatch-ul știe câte ore dormim, iar inelele inteligente ne monitorizează sănătatea.

În acest context, Daniel Gerhardt, cercetător la CISPA Helmholtz Center for Information Security, a prezentat articolul „Provocările privind confidențialitatea și securitatea tehnicilor de interacțiune corporală” în cadrul Conferinței ACM CHI privind factorii umani în sistemele informatice. Acesta explică faptul că „principala provocare pentru confidențialitatea și securitatea utilizatorilor constă în faptul că interacțiunea are loc direct pe corp”.

Daniel Gerhardt consideră că această problemă poate avea consecințe „de mare amploare” asupra bunăstării personale. Dar de ce? Pentru că smartwatch-ul sau inelul tău inteligent sunt purtate pe anumite părți ale corpului și colectează continuu date, ele „permit deducerea unor informații extinse despre persoane”.

Aceste date pot fi folosite în mod malițios pentru a „influența, controla sau afecta oamenii”. Daniel Gerhardt oferă și un exemplu: „O geacă inteligentă cu elemente de încălzire integrate ar putea fi manipulată pentru a provoca arsuri”.

Pe de altă parte, aceste dispozitive pot fi folosite și pentru șantaj, colectarea unor volume mari de date, propagarea riscurilor de interferență și chiar pentru executarea unor atacuri tehnice și a altor amenințări posibile.

Pentru a evita astfel de situații, expertul dorește să abordeze tehnicile de interacțiune corporală și să reducă riscurile încă din procesul de dezvoltare, printr-un set de reguli de design, astfel încât interacțiunile cu dispozitivele purtabile să fie mai „sigure cu viața privată”.

Printre alte recomandări, cercetătorul a zis că sunt importante reducerea la minimum a colectării de date, creșterea transparenței, introducerea unor mecanisme solide de securitate și adoptarea unei perspective etice integrate.

El a mai zis că „proiectarea unor tehnici de interacțiune corporală sigure și care să protejeze viața privată va reprezenta o provocare fundamentală a viitorului digital”, deoarece problemele legate de confidențialitate și securitate sunt interconectate și nu pot fi analizate separat atunci când se încearcă reducerea riscurilor.