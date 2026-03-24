Grupare de români, prinsă după mai multe furturi din bancomate în Regatul Unit cu ajutorul AI

O bandă de infractori, formată din cetățeni români, a fost descoperită și destructurată după ce a efectuat mai multe furturi din bancomate pe teritoriul Regatului Unit. Ancheta a fost accelerată semnificativ de un software AI, capabil să analizeze informații complexe din mai multe surse. Ancheta a scos la iveală chiar și o piscină cu un mesaj obscen la adresa poliției.

Tehnologia AI, esențială în anchetă

Potrivit publicației The Observer, poliția din Bedfordshire a utilizat un program avansat de analiză a datelor pentru a pune cap la cap imagini de supraveghere, apeluri telefonice, mesaje și documente. Rezultatul a fost rapid și surprinzător. Softul a reușit identificarea membrilor grupării și a metodei lor de operare.

Anchetatorii estimează că banda a reușit să fure aproximativ 700.000 de lire sterline din 51 de bancomate, majoritatea operațiunilor desfășurându-se pe timpul nopții. Nouă persoane au fost aduse în fața legii, iar probele au fost suficiente pentru ca toți să-și recunoască vinovăția, primind pedepse totale de peste 20 de ani de închisoare.

Rapiditate și eficiență datorită inteligenței artificiale

Cu ajutorul AI, poliția a putut analiza rapid mii de mesaje și înregistrări și a tradus automat conversațiile în limba română, inclusiv jargonul folosit de infractori. Autoritățile spun că, fără această tehnologie, ancheta ar fi durat mult mai mult și ar fi fost mult mai costisitoare.

„Fără acest tip de instrumente, nu sunt sigur că am fi reușit să formulăm acuzații împotriva tuturor suspecților”, a spus șeful poliției din Bedfordshire, evidențiind avantajele metodelor digitale moderne.

Descoperiri surprinzătoare în proprietăți

În timpul investigației desfășurate și în România, polițiștii englezi au descoperit o proprietate cu securitate ridicată, unde au identificat bunuri de lux, printre care autoturisme scumpe, dar și o piscină pe fundul căreia era inscripționat un mesaj obscen la adresa poliției.

Autoritățile subliniază că folosirea inteligenței artificiale a redus timpul anchetei de la luni sau chiar ani, la doar câteva săptămâni, făcând posibilă prinderea rapidă a membrilor grupării.

Datorită combinației dintre munca tradițională de poliție și tehnologia AI, gruparea de români care a comis furturi de bancomate în Marea Britanie a fost descoperită rapid. Cazul evidențiază cât de mult pot ajuta instrumentele digitale în rezolvarea infracțiunilor complexe.

