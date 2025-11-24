€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor
Data publicării: 17:40 24 Noi 2025

Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor
Autor: Iulia Horovei

bancomat atm O femeie scoate bani dintr-un bancomat. Sursa foto: Freepik
 

După adoptarea noii legi, băncile sunt obligate să garanteze accesul populației la bancomate pe o rază de 10 kilometri.

Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează EFE.

Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitate

Noua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfârșitul anului 2022, obligând totodată anumite companii, cum ar fi farmaciile, să accepte numerar.

Ministrul irlandez al Finanțelor, Simon Harris, a precizat că aceste măsuri sunt menite să atenueze impactul închiderii sucursalelor bancare din zonele rurale din ultimii ani, precum și excluderea celor care se bazează pe tranzacții în numerar.

Numerar la îndemână, chiar și în zonele rurale

În acest sens, noua lege va garanta că cel puțin 99% din populație va avea acces la servicii de casierie la bănci sau oficii poștale pe o rază de 10 kilometri.

Închiderea sucursalelor și a bancomatelor a coincis cu o creștere semnificativă a plăților contactless și cu cardul în ultimii ani, în timp ce tranzacțiile prin aplicații mobile câștigă, de asemenea, teren.

Irlandezii folosesc mult banii cash

Cu toate acestea, un raport publicat în luna august de Ministerul Finanțelor a arătat că 92% dintre respondenți au indicat că încă folosesc numerar, comparativ cu 91% în 2024.

Organismul reprezentativ al industriei bancare din Irlanda (BPFI) a avertizat că noua lege pune mai multă responsabilitate pe cele trei mari bănci naționale - AIB, Bank of Ireland și PTSB - pentru a asigura conformitatea, chiar dacă susține că acestea controlează doar aproximativ o treime din infrastructura bancomatelor din țară.

Directorul general al BFPI, Brian Hayes, a declarat pentru Irish Independent că, dacă alți furnizori independenți, cum ar fi Brink's sau Euronet, vor elimina bancomatele sau vor părăsi piața, vor fi obligați să „umple acest gol”, notează Agerpres.

Citește și: Campanie pentru a primi pensia pe card. Manole spune că prin Poștă statul plătește comisioane de 10 ori mai mari decât prin bancă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bani
bani cash
bancomate
banci
irlanda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025
Publicat acum 17 minute
Cost uriaș pentru Rusia după tentativa de influențare a alegerilor din Republica Moldova
Publicat acum 48 minute
Povestea „Nașei AI”: Muncea ca spălătoreasă, iar acum conduce o companie de un miliard de dolari
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Primarul Traian Simionca, surprins în ipostaze intime cu o angajată, reținut de Poliție și suspendat din PSD - UPDATE
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 20 ore si 15 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close