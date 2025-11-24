Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor

Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează EFE.

Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitate

Noua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfârșitul anului 2022, obligând totodată anumite companii, cum ar fi farmaciile, să accepte numerar.

Ministrul irlandez al Finanțelor, Simon Harris, a precizat că aceste măsuri sunt menite să atenueze impactul închiderii sucursalelor bancare din zonele rurale din ultimii ani, precum și excluderea celor care se bazează pe tranzacții în numerar.

Numerar la îndemână, chiar și în zonele rurale

În acest sens, noua lege va garanta că cel puțin 99% din populație va avea acces la servicii de casierie la bănci sau oficii poștale pe o rază de 10 kilometri.

Închiderea sucursalelor și a bancomatelor a coincis cu o creștere semnificativă a plăților contactless și cu cardul în ultimii ani, în timp ce tranzacțiile prin aplicații mobile câștigă, de asemenea, teren.

Irlandezii folosesc mult banii cash

Cu toate acestea, un raport publicat în luna august de Ministerul Finanțelor a arătat că 92% dintre respondenți au indicat că încă folosesc numerar, comparativ cu 91% în 2024.

Organismul reprezentativ al industriei bancare din Irlanda (BPFI) a avertizat că noua lege pune mai multă responsabilitate pe cele trei mari bănci naționale - AIB, Bank of Ireland și PTSB - pentru a asigura conformitatea, chiar dacă susține că acestea controlează doar aproximativ o treime din infrastructura bancomatelor din țară.

Directorul general al BFPI, Brian Hayes, a declarat pentru Irish Independent că, dacă alți furnizori independenți, cum ar fi Brink's sau Euronet, vor elimina bancomatele sau vor părăsi piața, vor fi obligați să „umple acest gol”, notează Agerpres.

