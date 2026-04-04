Descoperire uimitoare: Legătura dintre vaccinul antigripal și creier
Data actualizării: 10:44 05 Apr 2026 | Data publicării: 18:29 04 Apr 2026

Descoperire uimitoare: Legătura dintre vaccinul antigripal și creier
Autor: Irina Constantin

vaccine_89072400 Vaccin Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik

A fost confirmată o ipoteză cheie despre efectele asupra creierului ale vaccinării antigripale.

Adulții în vârstă care primesc un vaccin antigripal puternic pot avea un risc semnificativ mai mic de a dezvolta boala Alzheimer, sugerează un studiu important, citat de DailyMail. 

Cercetătorii au descoperit că cei cărora li s-a administrat vaccinul au avut un risc cu 55% mai mic de a dezvolta această afecțiune, comparativ cu o reducere de 40% în rândul celor care au primit un vaccin standard.

Concluziile, bazate pe aproape 200.000 de adulți cu vârsta de 65 de ani și peste, publicate în Neurology, se adaugă la dovezile tot mai numeroase că vaccinările de rutină pot ajuta la protejarea creierului pe măsură ce îmbătrânim.

Studiile anterioare au sugerat că vaccinarea antigripală în fiecare iarnă ar putea ajuta la reducerea riscului de demență.

Gripa poate afecta creierul prin inflamație

Totuși, nu există nicio sugestie că gripa provoacă demență. Însă, vaccinurile - administrate la peste 16 milioane de oameni din Anglia iarna trecută - pot ajuta sistemul imunitar îmbătrânit să reducă inflamația, un factor cheie al leziunilor cerebrale legate de demență.

Pe măsură ce îmbătrânim, celulele devin mai predispuse la deteriorare și eliberează substanțe chimice care determină inflamația cronică, în timp ce organismul devine mai puțin capabil să se repare.

Acest lucru crește riscul de boli precum cancerul, demența și bolile de inimă. 

