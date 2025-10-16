Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal

Toate organizațiile internaționale de sănătate, inclusiv Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), sunt de acord că este important să ne vaccinăm anual împotriva gripei, de obicei în sezonul de toamnă și iarnă. Scopul este nu doar prevenirea îmbolnăvirii cauzate de virusul gripal, ci și evitarea complicațiilor grave care pot apărea din cauza gripei.

Vaccinurile antigripale sunt sigure și eficiente, însă unele persoane pot fi îngrijorate de posibile efecte secundare. Cele mai frecvente reacții sunt ușoare și trecătoare, putând include febră scăzută, dureri de cap, dureri musculare și greață.

Aceste reacții sunt normale și, de fapt, reprezintă un semn că vaccinul funcționează — el învață sistemul imunitar să lupte cu virusul gripal, ceea ce poate provoca aceste răspunsuri inflamatorii ușoare și temporare.

Totuși, pentru a afla sfaturi despre cum putem avea o experiență mai bună cu vaccinul antigripal prin alegeri alimentare sănătoase, publicația Medical News Today a vorbit cu mai mulți experți.

Ce ar trebui să mâncăm și să bem înainte de vaccinul antigripal

Pentru cei care se tem că ar putea ameți sau simți că leșină în timpul ori imediat după vaccin, Michelle Routhenstein, nutriționist specializat în cardiologie preventivă, recomandă o bună hidratare și consumul de alimente ușoare, naturale.

„Pentru a preveni amețeala sau senzația de slăbiciune, mențineți-vă bine hidratați și consumați o gustare ușoară și echilibrată înainte de vaccinul antigripal”, a explicat ea.

Nutriționista a detaliat: „Apa sau ceaiurile din plante susțin circulația și mențin volumul sanguin, ceea ce ajută la prevenirea leșinului și la menținerea unui nivel stabil de energie. O gustare care conține proteine și carbohidrați complecși, cum ar fi o banană cu unt de arahide, stabilizează glicemia, oferind energie constantă și reducând riscul de slăbiciune sau amețeală în timpul și după vaccin”.

Asemenea lui Routhenstein, Şebnem Ünlüişler, inginer genetician, recomandă o gustare bogată în proteine și carbohidrați complecși înainte de vaccin — de exemplu, iaurt cu ovăz sau pâine integrală prăjită. De asemenea, a avertizat că „chiar și o deshidratare ușoară poate accentua senzația de amețeală”, recomandând consumul de „apă sau băuturi cu electroliți ca măsură preventivă simplă.”

Ce ar trebui să mâncăm și să bem după vaccinul antigripal

Elena Rolt, terapeut nutriționist, a explicat că, după vaccinare, este importantă o masă echilibrată, bogată în nutrienți: „După administrarea vaccinului antigripal, sistemul imunitar declanșează un răspuns inflamator pentru a procesa antigenele din vaccin, urmat de formarea anticorpilor de către celulele B pentru a oferi protecție împotriva virusului”.

Acest proces implică stres oxidativ și inflamație — reacții normale, dar care pot provoca un dezechilibru temporar în organism.

Rolt a subliniat rolul nutrienților-cheie în susținerea acestor procese:

Proteinele – esențiale pentru sinteza anticorpilor și a celulelor imunitare;

Beta-glucanii și fibrele alimentare – reglează răspunsurile imunitare și sporesc reziliența sistemului imunitar;

Probioticele – susțin microbiota intestinală, care influențează imunitatea sistemică;

Vitamina C – antioxidant puternic, reduce stresul oxidativ și susține funcția celulelor imunitare

Masa ideală după vaccin

Rolt a oferit și un exemplu de masă ideală după vaccin: „O supă de pui, bogată în proteine ușor digerabile, cu usturoi, ceapă, morcovi, broccoli, ori alte frunze verzi, și ciuperci (sursă excelentă de beta-glucani), alături de o băutură pe bază de fructe de pădure, cum ar fi ceaiul de merișoare sau de cătină cu miere de manuka, care oferă vitamina C și polifenoli ce reduc inflamația și stresul oxidativ”.

„Această combinație sprijină refacerea sistemului imunitar, reduce posibilele efecte secundare și optimizează răspunsul organismului la vaccin”, a concluzionat Rolt.

În completare, Ünlüişler a recomandat și turmericul, dar și peștele gras bogat în omega-3, care reduc inflamația fără a diminua reacția imună adaptativă. „O dietă cu suficiente proteine — din carne slabă, leguminoase sau tofu — oferă aminoacizii necesari pentru producția de anticorpi”, a adăugat ea.