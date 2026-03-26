Adrian Năstase prezice „exmatricularea“ lui George Simion din AUR și îi arată pisica PSD-ului / Ce spune de Călin Georgescu

Adrian Năstase, fost premier al României, a vorbit despre mișcarea suveranistă din România și a explicat că nu o consideră relevantă în momentul de față. Acesta a criticat noțiunea de „suveranism” promovată de anumiți politicieni și a explicat că aceasta este înțeleasă greșit și orientată spre interese externe.

„Credeți în mișcarea suveranistă din România? Ar putea să ajungă...?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu... Cine?”, a întrebat Adrian Năstase.

„Domnul Călin Georgescu, domnul George Simion...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu! Nici vorbă! Doar așa, pe ideea că rămânând fără combustibil o să folosim caii pentru transport”, a spus Adrian Năstase.

„Dar nici pentru PSD nu vedeți mișcarea suveranistă un pericol?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu. Eu am spus întotdeauna și, din păcate, după mine, doar Dragnea a înțeles lucrul ăsta, ceea ce l-a și costat. PSD nu poate să fie un partid cu o plajă de peste 30% dacă nu are, în afară de zona social-liberală, o zonă mai de stânga pentru salariați cu venitul minim, pentru categoriile foarte sărace și la dreapta o componentă care să fie de tip național.

Suveranism... Ce înseamnă suveranism? Am văzut că suveraniștii noștri merg să tragă clanța pentru suveranismul american. Pentru ei, înțeleg că suveranismul înseamnă să-l sprijine pe Trump și interesele americane. Asta înseamnă suveranism? Să fim serioși! Interesele naționale? Da!

Eu imaginam programul politic al PSD-ului, atunci, ca un triptic: o zonă centrală - și eu conduceam această zonă centrală - era o zonă de stânga în care erau cei care au venit de la Partidul Socialist, Partidul Socialist al Muncii, erau lideri pentru acea zonă electorală, și o zonă de dreapta, națională, care era reprezentată de Adrian Păunescu, de exemplu, sau Iorgovan și alții. Deci erau alți lideri, pentru că același lider nu poate să acopere cu ușurință astfel de povești”, a spus Adrian Năstase.

Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

„AUR va deveni un pericol și mai mare pentru PSD”

Adrian Năstase a explicat că AUR a crescut prin promovarea unor oameni valoroși și este de părere că, în timp, aceștia ar putea schimba conducerea partidului, ceea ce ar putea transforma AUR într-un pericol mai mare pentru PSD, dacă acesta nu își găsește țintele electorale.

„Eu îi admir pe cei care au răbdare să-l asculte pe Călin Georgescu. Am o mare admirație pentru ei. Formulele acestea cu „Asta e tot”, „Punct”... Doamne... Pentru un om care are un anumit tip de cultură, discursurile astea sunt absolut incredibile. Asta este ceea ce oferă suveranismul: torturi în Statele Unite cu harta României. Să fim serioși!

Pe de altă parte, să nu uităm că cei care au construit AUR-ul, cei care sunt în spatele AUR-ului, au făcut o chestie foarte deșteaptă. Au început să implanteze oameni care sunt inteligenți și de valoare - Petrișor Peiu, Dan Dungaciu sunt oameni care îl vor exmatricula...”, a spus Adrian Năstase.

„Georgiana Teodorescu de la Parlamentul European, care e o voce foarte puternică”, a spus Bogdan Chirieac.

„Sigur... Probabil că îl vor exmatricula la un moment dat pe George Simion și atunci AUR-ul va deveni un pericol și mai mare pentru PSD, dacă PSD nu înțelege că este nevoie să-și găsească țintele electorale, să le definească și să se adreseze acestora. Dacă nu, el se va epuiza în aceste certuri de gherilă care nu fac decât să nemulțumească electoratul PSD”, a spus Adrian Năstase la DC News.

