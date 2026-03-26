De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO

”Credeți în mișcarea suveranistă din România?” a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac în interviul cu fostul premier al României, Adrian Năstase. ”Nu, cu cine?” a răspuns scurt fostul lider social-democrat. ”Cu domnul Călin Georgescu, domnul George Simion” a continuat analistul politic. ”Nu, nici vorbă, doar așa, pe ideea că, rămând fără combustibil, folosim caii pentru transport” a întărit fostul premier.

”Eu am spus întotdeauna - și, din păcate, după mine, doar Liviu Dragnea a înțeles lucrul acesta, ceea ce l-a și costat. PSD nu poate fi un partid cu o plajă de peste 30% dacă nu are, în afară de zona, pe care o construisem la un moment dat, social-liberală, o zonă mai de stânga, pentru salariații cu venitul minim, pentru categoriile foarte sărace și, la dreapta, o componentă de tip național” a punctat Adrian Năstase în interviul acordat DCNews, mizând că suveranismul ar trebui să reprezinte interesele naționale ale României.

