SONDAJ CURS: Pe cine ar vota românii dacă ar fi duminică alegeri parlamentare

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe cine ați vota?

35% dintre români ar pune ștampila pe AUR, arată un sondaj CURS dat publicității în 25 ianuarie. Pe locul al doilea s-ar afla PSD, care se menține peste 20%, cu o intenție de vot de 23%. PNL, însă, s-ar afla la 18%, urmat de aliații de la USR, cu 10%.

foto: sondaj CURS, intenție de vot

Ar mai prinde un loc în Parlamentul României două partide, fiecare cu 5% intenție de vot: UDMR și SOS.

Același sondaj arată că 76% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită. De asemenea, la nivel personal, 63% sunt de părere că situația lor economică va fi mai rea în 2026. Doar 7% consideră că se va îmbunătăți. Cu privire la prețuri, un procent uriaș consideră că vor crește- 90%.

foto: sondaj CURS, direcția țării

foto: sondaj CURS, situația economică personală

foto: sondaj CURS, evoluția prețurilor în 2026