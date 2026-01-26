€ 5.0943
Curs valutar: € 5.0943
Data actualizării: 07:55 26 Ian 2026 | Data publicării: 07:44 26 Ian 2026

SONDAJ CURS: Pe cine ar vota românii dacă ar fi duminică alegeri parlamentare
Autor: Roxana Neagu

alegeri vot parlament Foto Agerpres

Ultimul sondaj CURS arată cum ar fi scena politică dacă duminică s-ar organiza alegerile parlamentare.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe cine ați vota?

35% dintre români ar pune ștampila pe AUR, arată un sondaj CURS dat publicității în 25 ianuarie. Pe locul al doilea s-ar afla PSD, care se menține peste 20%, cu o intenție de vot de 23%. PNL, însă, s-ar afla la 18%, urmat de aliații de la USR, cu 10%. 

SONDAJ CURS

foto: sondaj CURS, intenție de vot

Ar mai prinde un loc în Parlamentul României două partide, fiecare cu 5% intenție de vot: UDMR și SOS. 

Același sondaj arată că 76% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită. De asemenea, la nivel personal, 63% sunt de părere că situația lor economică va fi mai rea în 2026. Doar 7% consideră că se va îmbunătăți. Cu privire la prețuri, un procent uriaș consideră că vor crește- 90%. 

SONDAJ CURS

foto: sondaj CURS, direcția țării

SONDAJ CURS

foto: sondaj CURS, situația economică personală

SONDAJ CURS: Pe cine ar vota românii dacă ar fi duminică alegeri parlamentare

foto: sondaj CURS, evoluția prețurilor în 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri parlamentare
sondaj curs
directia tarii
situatia economica
preturi
