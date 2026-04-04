ANPC a efectuat controale în piețe, înainte de Paște. Amenzi de peste un milion de euro, într-o singură săptămână. Foto
Data actualizării: 10:35 04 Apr 2026 | Data publicării: 10:35 04 Apr 2026

ANPC a efectuat controale în piețe, înainte de Paște. Amenzi de peste un milion de euro, într-o singură săptămână. Foto
Autor: Bogdan Bolojan

Controalele făcute în ultimele zile de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au scos la iveală o serie de nereguli grave în magazine, unități alimentare și puncte de vânzare din toată țara.

Inspectorii au descoperit, printre altele, carne de miel comercializată în spații neautorizate, produse alimentare depozitate necorespunzător, ulei degradat folosit la prepararea mâncării și echipamente murdare sau ruginite.

Verificările au avut loc în perioada 30 martie - 3 aprilie 2026 și au vizat peste 1.700 de operatori economici. În multe dintre cazuri, comisarii au constatat abateri serioase de la normele privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor.

Produse retrase de pe piață și activități suspendate

În urma controalelor, ANPC a aplicat 2.384 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei. Pe lângă acestea, inspectorii au emis și 796 de avertismente.

Autoritatea a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 160.000 de lei. În alte cazuri, produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei au fost retrase temporar de pe piață până la remedierea problemelor constatate.

Pentru 18 operatori economici, activitatea a fost suspendată până la remedierea deficiențelor descoperite în timpul verificărilor.

Raportul preliminar al controalelor arată că multe dintre nereguli țin de condițiile de igienă sau de modul în care sunt depozitate și manipulate produsele alimentare.

Inspectorii au găsit produse de origine animală preparate termic care prezentau penaj rezidual, ouă sparte sau fisurate, cu impurități aderente, dar și produse ambalate cu acumulări excesive de gheață.

De asemenea, în mai multe unități s-a constatat folosirea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică. Comisarii au identificat și echipamente sau ustensile cu un grad ridicat de uzură, pe care existau depuneri consistente de gheață, rugină, impurități sau resturi alimentare.

Neregulile au vizat și produsele vegetale, unele dintre acestea fiind depreciate calitativ sau aflate în curs de germinare. În alte cazuri, inspectorii au găsit carne cu starea termică modificată, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind modul de depozitare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor susține că, pe lângă verificările din teren, a extins monitorizarea și în mediul online. Instituția urmărește modul în care sunt promovate și comercializate produsele, în special cele alimentare.

