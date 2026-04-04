Moaștele Sfântului Lazăr au fost depuse spre cinstire la Catedrala Patriarhală
Data publicării: 16:25 04 Apr 2026

Moaștele Sfântului Lazăr au fost depuse spre cinstire la Catedrala Patriarhală
Autor: Elena Aurel

sfantul-dumitru-mesaj-catedrala-patriarhala_20116000 Foto: Agerpres

Un fragment din moaștele Sfântului Lazăr a fost adus la Catedrala Patriarhală.

Un fragment din moaştele Sfântului şi Dreptului Lazăr a fost depus spre cinstire, sâmbătă, la Catedrala Patriarhală, a transmis agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Credincioşii vor putea, astfel, să se reculeagă în memoria lui Lazăr, cel pe care Biserica îl cinsteşte în ajunul Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim.

"Moartea Sfântului şi Dreptului Lazăr, cel înviat după patru zile, L-a făcut să plângă pe Mântuitorul, într-un moment rar din Sfânta Scriptură. Noul Testament mai relatează că Mântuitorul a mai plâns şi pentru Cetatea Ierusalimului, înainte de a intra în ea în Duminica Floriilor. Lazăr era fiul fariseului Simon din Betania şi avea două surori, pe Marta şi Maria. Locul său de baştină este actualul teritoriu al Cisiordaniei, la aproximativ 3 kilometri distanţă de Ierusalim. Învierea lui este relatată în capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, iar mărturiile istorice atestă că a mai trăit încă 30 de ani după învierea sa", relatează sursa citată.

Sfinţii Apostoli Pavel şi Varnava l-au hirotonit pe Lazăr episcop de Kition - Larnaca de azi, în Insula Cipru, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Ce semnifică Sâmbăta lui Lazăr. Tradiții înainte de Duminica Floriilor 2026

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 57 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close