Miniştrii de finanțe din UE cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice

Miniştrii finanțelor din Uniunea Europeană cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, în contextul creşterii preţurilor.
Printre consecinţele închiderii Strâmtorii Ormuz se numără majorarea preţurilor la energie, fapt care a crescut profiturile companiilor din domeniu.
Reuters transmite că miniştrii de finanţe din cinci state membre ale Uniunii Europene, respectiv Germania, Spania, Italia, Austria şi Portugalia solicită introducerea unei taxe pe profiturile excepţionale, cu scopul de a recupera o parte din aceste câştiguri.
„Ar fi un mesaj clar că cei care profită de consecinţele războiului trebuie să îşi aducă contribuţia pentru a uşura povara asupra populaţiei generale", se arată în scrisoarea miniștrilor de finanțe, potrivit Al Jazeera.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News