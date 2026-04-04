DCNews Stiri Miniştrii de finanțe din UE cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice
Data actualizării: 11:17 04 Apr 2026 | Data publicării: 11:16 04 Apr 2026

Miniştrii de finanțe din UE cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice
Autor: Andrei Itu

carburant petrol gaz titei pret pompa Rezerve de petrol. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Miniştrii finanțelor din Uniunea Europeană cer o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, în contextul creşterii preţurilor.

Printre consecinţele închiderii Strâmtorii Ormuz se numără majorarea preţurilor la energie, fapt care a crescut profiturile companiilor din domeniu.

Care sunt cele 5 state membre UE

Reuters transmite că miniştrii de finanţe din cinci state membre ale Uniunii Europene, respectiv Germania, Spania, Italia, Austria şi Portugalia solicită introducerea unei taxe pe profiturile excepţionale, cu scopul de a recupera o parte din aceste câştiguri.

Ce scrie în solicitarea miniștrilor de finanțe

„Ar fi un mesaj clar că cei care profită de consecinţele războiului trebuie să îşi aducă contribuţia pentru a uşura povara asupra populaţiei generale", se arată în scrisoarea miniștrilor de finanțe, potrivit Al Jazeera.

