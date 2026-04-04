Deși afirmația că am devenit ”un regim hibrid” i se pare o exagerare, ”cert e că se degradează democrația în România” spune politologul Eugen Gabor, în emisiunea ”De Ce Citim”, realizată de Flaviu Predescu, la DCNews. Contextul este cel al publicării cărții ”Mega-anul electoral 2024: democrația electoralistă în România”, scrisă de Andrei Țăranu și Eugen Gabor, ambii invitații lui Flavius Predescu de sâmbătă.

În această carte, sunt mărturisiri de culise ale unor personalități politice precum Kelemen Hunor, Claudiu Târziu, Rareș Bogdan și alții, unii dorind chiar să dea informații sub anonimat - ei sunt cei care au discutat cu autorii cărții ”pe surse”.

Semnal de alarmă: forțele politice radicale, de neoprit

În continuare, politologul Eugen Gabor spune: ”Ceea ce am făcut noi poate fi asemănat și cu un semnal de alarmă, pentru că direcția este în continuare negativă. Dacă e să sărim la concluzii, una este aceea că avem un deficit major de încredere în societate, care facilitează ascensiunea forțelor radicale. Nu cred că, în momentul de față, se întreprind pași serioși pentru soluționarea acestei chestiuni, a încrederii”. El vede, prin prisma politicilor sociale, că perspectiva nu este una tocmai bună.

Greșelile anului 2024: cine lipsește cu adevărat din sfera politică

Referindu-se la anul electoral 2024, politologul punctează că ”au fost niște greșeli tactice majore”, precizând: ”Dacă va citi cineva interviul pe care ni l-a oferit Kelemen Hunor, va găsi asemenea mostre de greșeli tactice. Aici aș mai adăuga un lucru: Kelemen Hunor spune că au început să lipsească din spațiul politic românesc strategii remarcabili. În trecut, aveam, acum fie nu mai avem, fie sunt marginalizați”. Întrebarea fără răspuns ajunge să fie: cine conturează strategiile politice ale partidelor românești?

