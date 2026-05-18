Fritz anunță că USR intră în opoziție dacă „PSD găsește o majoritate”. Primele declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan

„Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte, în care i-am transmis poziția USR în această criză politică. în primul rând, am subliniat că miniștri interimari USR sunt la muncă, nu dezertează și încearcă să țină lucrurile pe o linie de plutire și să ducă mai departe proiectele, chiar dacă la un nivel mai jos. În Parlament, vom depune alături de ceilalți parteneri mai multe inițiative legislative, inclusiv cu privire la jaloanele PNRR. PSD poate să arate inclusiv în Parlament responsabilitatea pe care pretind că o au și pot să voteze aceste inițiative”, a zis Fritz.

USR refuză guvernarea alături de PSD

„Am reiterat punctul nostru de vedere că, după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să mai intrăm într-un guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și sabotat, a șantajat. De aceasta, reformele pentru un stat mai suplu și pentru servicii publice mai funcționale, tăierea privilegiilor... aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.”, a spus Dominic Fritz.

Până acum, preşedintele Nicușor Dan a discutat cu delegaţiile PSD, AUR, PNL, USR.

Știre în curs de actualizare...